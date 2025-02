Anfallkrankheiten

Bei Anfällen mit generalisiertem Beginn sind von Anfang an beide Seiten des Gehirns betroffen. Bei den meisten Anfällen mit generalisiertem Beginn ist das Bewusstsein beeinträchtigt. Der Betroffene wird häufig ohnmächtig und es kommt meist sofort zu ungewöhnlichen Bewegungen. Der Verlust des Bewusstseins kann von kurzer Dauer sein oder lange anhalten.

Zu den Anfällen mit generalisiertem Beginn gehören die folgenden Arten:

Tonisch-klonische Anfälle (früher Grand-mal-Anfälle genannt)

Klonische Anfälle (mit anhaltenden rhythmischen Muskelzuckungen nach Versteifung der Muskeln)

Tonische Anfälle (mit Versteifung der Muskeln in allen Gliedmaßen)

Atonische Anfälle (mit Verlust des Muskeltonus)

Myoklonische Anfälle (mit rhythmischen Muskelzuckungen, denen keine Versteifung der Muskeln vorausgeht)

Myoklonisch-tonisch-klonische Anfälle (mit Muskelzuckungen, anschließender Versteifung der Muskeln und erneuten Muskelzuckungen), einschließlich juveniler myoklonischer Epilepsie

Myoklonisch-atonische Anfälle (mit Muskelzuckungen und anschließendem Verlust des Muskeltonus)

Epileptische (infantile) Spasmen

Absence-Epilepsie

Die meisten Arten von generalisierten Krampfanfällen (wie tonisch-klonische Anfälle) beinhalten ungewöhnliche Muskelkontraktionen. Kommen diese nicht vor, werden die Anfälle als Absence-Epilepsie bezeichnet.

Anfälle mit generalisiertem Beginn beinhalten zunächst ungewöhnliche Entladungen in einem tiefen, zentralen Teil des Gehirns und breiten sich gleichzeitig auf beide Seiten des Gehirns aus. Es gibt keine Aura. Die Anfälle beginnen typischerweise mit einem Aufschrei, woraufhin die Betroffenen das Bewusstsein verlieren oder in Ohnmacht fallen.

Bei Krampfanfällen mit generalisiertem Beginn, insbesondere bei generalisierten tonisch-klonischen Anfällen, kann Folgendes unternommen werden:

Starke Muskelkrämpfe und Zuckungen im ganzen Körper, da sich die Muskeln schnell und wiederholt an- und entspannen

Stürze

Zusammenbeißen der Zähne

Sich auf die Zunge beißen (kommt häufig vor)

Speichelfluss oder Schaum vor dem Mund

Verlust der Kontrolle über Blase und/oder Darm

Die Anfälle dauern gewöhnlich ein bis zwei Minuten. Nach dem Anfall haben manche Betroffenen Kopfschmerzen, sind kurzzeitig verwirrt und überaus müde. Diese Symptome können sich über Minuten oder Stunden erstrecken. Die meisten Betroffenen können sich nicht daran erinnern, was während des Anfalls passiert ist.

Bei generalisierten klonisch-tonischen Krampfanfällen kommt es zu Muskelkontraktionen (der tonische Teil) und dann in schneller Folge zur Kontraktion und Entspannung der Muskeln (der klonische Teil). Diese Krampfanfälle können folgende Eigenschaften aufweisen:

Generalisierter Beginn (betrifft beide Seiten des Gehirns)

Fokal mit Entwicklung zu bilateral (betrifft zunächst nur eine Seite des Gehirns, breitet sich dann aber auf beide Seiten aus)

Bei beiden Formen kommt es zu einem vorübergehenden Verlust des Bewusstseins, und wenn die ungewöhnlichen Entladungen sich auf beide Seiten des Gehirns ausbreiten, kommt es zu einer Konvulsion.

Fokale Anfälle mit Entwicklung zu bilateral tonisch-klonischen Anfällen (Grand-mal) beginnen meist mit einer ungewöhnlichen elektrischen Entladung in einem kleinen Gehirnbereich, die zu einem fokalen Anfall mit oder ohne Bewusstseinsstörung führt. Die Entladung breitet sich schnell auf die beiden Seiten des Gehirns aus und zieht Störungen im gesamten Gehirn nach sich. Die Symptome sind ähnlich wie bei Anfällen mit generalisiertem Beginn.

Atonische Anfälle treten hauptsächlich bei Kindern auf. Sie sind durch einen kurzen, jedoch vollständigen Verlust des Muskeltonus und Bewusstseins charakterisiert. Sie bewirken, dass Kinder auf den Boden fallen, was manchmal zu Verletzungen führt.

Bei klonischen Krampfanfällen kommt es zu rhythmischen Zuckungen der Gliedmaßen auf beiden Körperseiten und oft auch des Kopfes, des Halses, des Gesichts und des Rumpfs. Klonische Anfälle treten in der Regel bei Säuglingen auf. Sie sind viel seltener als tonisch-klonische Krampfanfälle.

Tonische Krampfanfälle treten meist im Schlaf ein, in der Regel bei Kindern. Der Muskeltonus nimmt abrupt oder allmählich zu und bewirkt eine Versteifung der Muskeln. Oft sind Gliedmaßen und Hals betroffen. Tonische Anfälle dauern gewöhnlich nur 10 bis 15 Sekunden, können aber bewirken, dass stehende Personen zu Boden fallen. Die meisten Betroffenen verlieren nicht das Bewusstsein. Wenn die Anfälle länger dauern, könnten die Muskeln mehrmals zucken, wenn der Anfall zu Ende geht.

Atypische Absence-Epilepsien (siehe unten), atonische Anfälle und tonische Anfälle treten gewöhnlich als Teil einer schweren Form der Epilepsie namens Lennox-Gastaut-Syndrom ein, das bei Kindern vor dem vierten Lebensjahr einsetzt.

Myoklonische Anfälle sind durch rasche Zuckungen eines oder mehrerer Glieder oder des Rumpfes charakterisiert. Die Anfälle sind kurz und führen nicht zu einem Bewusstseinsverlust, können aber wiederholt auftreten und zu einem tonisch-klonischen Anfall mit Verlust des Bewusstseins fortschreiten.

Bei myoklonisch-atonischen Anfällen zucken die Gliedmaßen oder der Rumpf kurz und erschlaffen danach (Drop Attack). Die Anfälle beginnen gewöhnlich im Alter zwischen 6 Monaten bis 6 Jahren. Vor dem ersten myoklonisch-atonischen Anfall haben zwei Drittel der Kinder Fieberkrämpfe und generalisierte Krampfanfälle. Entwicklung und geistige Prozesse sind typischerweise normal, aber während oder nach einem Anfall können Entwicklungs- und Denkvorgänge beeinträchtigt sein.

Juvenile myoklonische Epilepsie beginnt meist im Jugendalter. Die Anfälle beginnen meist mit Zuckungen beider Arme. Auf etwa 90 Prozent dieser Anfälle folgen generalisierte tonisch-klonische Anfälle. Manche Betroffenen haben auch Absence-Epilepsien. Die Anfälle treten häufig morgens beim Aufwachen ein, insbesondere wenn die Betroffenen unter Schlafmangel leiden. Durch Alkoholkonsum wird die Wahrscheinlichkeit für diese Anfälle ebenfalls erhöht.

Absence-Epilepsien beinhalten keine auffälligen Muskelkontraktionen. Sie können wie folgt eingestuft werden:

Typisch (früher Petit-mal genannt)

Atypisch

Typische Absence-Epilepsien setzen gewöhnlich in der Kindheit zwischen dem 5. und 15. Lebensjahr ein und dauern nicht bis ins Erwachsenenalter an. Erwachsene können gelegentlich jedoch auch typische Absence-Epilepsien haben. Absence-Epilepsien führen nicht zu Konvulsionen oder anderen beängstigenden Symptomen wie tonisch-klonische Anfälle. Die Betroffenen stürzen nicht, kollabieren nicht und haben keine Zuckungen. Stattdessen starren sie ins Leere, die Augenlider flattern und manchmal zucken die Gesichtsmuskeln. Sie werden für gewöhnlich bewusstlos und sind sich ihrer Umgebung nicht mehr bewusst. Diese Episoden dauern gewöhnlich 10 bis 30 Sekunden an. Die Betroffenen unterbrechen ihre Tätigkeit abrupt und nehmen sie genauso abrupt wieder auf. Sie haben keine Nachwirkungen und wissen nichts von dem Anfall. Ohne Behandlung haben viele Personen mehrere Anfälle an einem Tag. Die Anfälle treten oft ein, wenn die Betroffenen stillsitzen. Anfälle treten selten bei körperlicher Aktivität ein. Hyperventilation kann einen Krampfanfall auslösen.

Atypische Absence-Epilepsien unterscheiden sich von den typischen Absence-Epilepsien in folgenden Punkten:

Sie kommen seltener vor.

Sie dauern länger an.

Die Zuckungen und andere Bewegungen sind ausgeprägter.

Die Betroffenen sind sich ihrer Umgebung eher bewusst.

Die meisten Personen mit atypischen Absence-Epilepsien haben neurologische Auffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen. Die atypischen Absence-Epilepsien setzen sich meist bis ins Erwachsenenalter fort.