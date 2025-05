Ertrinken kommt häufig in Schwimmbecken, heißen Badewannen und natürlichen Gewässern vor. Kinder und Säuglinge sind ebenfalls gefährdet, sogar rund um kleinere Wassermengen, wie etwa in der Toilette, in der Badewanne und in Wassereimern oder anderen Flüssigkeiten, weil sie eventuell nicht in der Lage sind, herauszukommen, wenn sie hineingefallen sind.

Tauchen, besonders in flachem Wasser, kann zu spinalen Verletzungen oder Kopfverletzungen führen, was das Risiko des Ertrinkens erhöht.

Gefährliche Übungen mit Unterwasser-Luftanhalten (Dangerous Underwater Breath-holding Behaviors, kurz DUBB) werden häufig von jungen gesunden Männern (oft guten Schwimmern) durchgeführt, die damit versuchen, ihre Fähigkeit zu verbessern, länger ohne Sauerstoff unter Wasser zu bleiben. Es gibt 3 Arten von DUBB:

Absichtliche Hyperventilation – das schnelle Ein- und Ausatmen vor dem Untertauchen senkt die Kohlendioxidkonzentrationen und verlängert damit die Zeit, bis die Konzentrationen so hoch ansteigen, dass man zurück an die Oberfläche und atmen muss

Hypoxietraining – Atemanhalten während des Tauchens, um die Tauchkapazität zu erhöhen Sportler, die ein Hypoxietraining absolvieren, sollten dies nur unter strenger Aufsicht der Rettungshelfer ausführen, die über das Training der Sportler Bescheid wissen.

Statische Apnoe – Der Atem wird so lange wie möglich bewegungslos und unter Wasser angehalten, auch als Spiel

Bei DUBBs können Personen, die absichtlich über einen längeren Zeitraum die Luft unter Wasser anhalten, ohnmächtig werden (Ohnmacht durch Hypoxie oder Schwimmbad-Blackout) und mitunter sogar ertrinken.