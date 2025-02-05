Geburtsverletzungen bei Neugeborenen

Kopfverformungen sind keine Verletzung, aber die Eltern können darüber besorgt sein. Die Verformung bezieht sich auf eine normale Veränderung der Kopfform des Babys, die durch Druck auf den Kopf während der Entbindung entsteht. Bei den meisten Geburten tritt der Kopf zuerst durch den Geburtskanal. Da die Schädelknochen des Fötus noch nicht starr fixiert sind, verlängert sich der Kopf, während er durch den Geburtskanal gedrückt wird. Dadurch kann der Fötus einfacher den Geburtskanal passieren. Die Verformung wirkt sich nicht auf das Gehirn aus und verursacht auch keine Probleme, die behandelt werden müssten. Die Kopfform wird über mehrere Tage nach und nach wieder rund.

Geringfügige Kopfverletzungen sind die häufigste Verletzung während der Entbindung. Die dabei auftretenden Schwellungen und Blutergüsse an der Kopfhaut sind harmlos und bilden sich innerhalb weniger Tage vollständig zurück. Es können Kratzer auf der Kopfhaut entstehen, wenn Instrumente (wie auf der Kopfhaut befestigte Überwachungselektroden oder Zangen oder Saugglocken) während der vaginalen Entbindung verwendet werden.

Blutungen zwischen Kopfhaut und Schädelknochen können zur Ansammlung von Blut entweder über oder unter der dicken fibrösen Knochenhaut (Periost) führen, die die Schädelknochen überzieht und Blutgefäße enthält.

Ein Kephalhämatom ist eine Blutansammlung zwischen den Schädelknochen und dem Periost. Das Blut ist auf den Bereich eines Schädelknochens begrenzt und überquert nicht die so genannte Schädelnaht (Sutur), also die Gewebebänder, die die einzelnen Schädelknochen verbinden. Kephalhämatome fühlen sich weich an und können nach der Geburt weiter wachsen. Sie verschwinden nach Wochen oder Monaten von selbst und müssen so gut wie nie behandelt werden. Allerdings sollten sie von einem Kinderarzt untersucht werden, wenn sie rot werden oder Flüssigkeit aus ihnen austritt. Gelegentlich trocknet ein Teil des Blutes ein (verkalkt) und hinterlässt einen harten Knoten in der Kopfhaut. In seltenen Fällen muss der verkalkte Knoten operativ entfernt werden.

Ein subgaleatisches Hämatom ist eine Ansammlung von Blut zwischen dem Periost und der am tiefsten gelegenen Schädelplatte. Blut in diesem Bereich kann sich ausbreiten und ist nicht auf eine Fläche begrenzt, wie das Kephalhämatom. Sie kann zu einem massiven Blutverlust und Schock führen, der eine Bluttransfusion erforderlich macht. Ein subgaleales Hämatom kann durch den Einsatz einer Zange oder einer Saugglocke verursacht werden oder die Folge eines Problems mit der Blutgerinnung sein.

Es kann zum Bruch (Fraktur) eines Schädelknochens vor oder nach der Entbindung kommen. Schädelfrakturen treten weniger häufig auf. Solange der Schädelknochen nicht eingedrückt ist (Depressionsbruch), heilt der Knochen für gewöhnlich ohne Behandlung schnell wieder.