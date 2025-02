Blutansammlungen im Gehirn

Bei kleinen Hämatomen häufig keine Behandlung

Bei großen Hämatomen chirurgischer Eingriff, um Blut abzulassen

Bei Erwachsenen müssen kleine subdurale Hämatome oft nicht behandelt werden, weil das Blut von selbst absorbiert wird.

Bei einem großen subduralen Hämatom, das Symptome verursacht, wie etwa hartnäckige, wiederkehrende Benommenheit, Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen und Lähmungserscheinungen auf der dem Hämatom gegenüberliegenden Körperseite, saugen die Ärzte dieses gewöhnlich chirurgisch ab, manchmal, indem sie ein kleines Loch in den Schädel bohren. Manchmal muss allerdings am Schädel eine größere Öffnung erstellt werden – zum Beispiel, wenn die Blutung erst vor kurzem aufgetreten ist, oder wenn das Blut zu dick ist, um es durch ein kleines Loch abzulassen. Während des chirurgischen Eingriffs wird gewöhnlich eine Drainage gelegt und mehrere Tage lang an Ort und Stelle belassen, weil das subdurale Hämatom erneut auftreten kann. Der Patient wird sorgfältig auf Rückfälle untersucht.

Bei Kleinkindern wird das Hämatom im Allgemeinen zumindest aus optischen Gründen operativ abgesaugt.

Nur etwa die Hälfte aller Patienten, die wegen eines großen akuten subduralen Hämatoms behandelt werden, überlebt. Patienten mit einem chronischen subduralen Hämatom geht es gewöhnlich nach einiger Zeit besser bzw. ihr Zustand verschlechtert sich nicht.