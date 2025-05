Infektion mit dem humanen Immunschwächevirus (HIV) bei Kindern und Jugendlichen

Der häufigste Weg der Übertragung von HIV auf Kinder erfolgt:

vor der Geburt oder während der Geburt durch eine infizierte Mutter

Nach der Geburt durch Stillen

HIV-infizierte Säuglinge haben sich praktisch immer bei ihrer Mutter angesteckt. Mehr als 95 Prozent der HIV-infizierten Kinder in den USA haben sich bei ihrer Mutter angesteckt, entweder vor oder bei der Geburt (durch so genannte vertikale Übertragung bzw. Mutter-Kind-Übertragung). Bei den meisten anderen Kindern und Jugendlichen mit einer HIV-Infektion fand die Übertragung durch sexuelle Aktivität statt, in seltenen Fällen infolge von sexuellem Missbrauch.

Aufgrund der verbesserten Sicherheitsmaßnahmen beim Screening von Blutkonserven und Blutprodukten sind in den letzten Jahren in den USA, Kanada oder Westeuropa so gut wie keine Infektionen aufgetreten, die auf Blutkonserven und Blutprodukte zurückzuführen waren.

Experten sind sich nicht sicher, wie viele Frauen mit HIV-Infektion jährlich in den USA entbinden, aber die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gehen von schätzungsweise 3.000 bis 5.000 Entbindungen aus. Ohne ART würden 25 bis 33 Prozent der infizierten Schwangeren die Infektion während der Geburt auf ihr Kind übertragen. Die Übertragung findet oft während der Geburt statt.

Das Übertragungsrisiko ist bei Müttern am höchsten, die:

sich mit HIV während der Schwangerschaft oder des Stillens anstecken

Schwere Erkrankung aufgrund einer HIV-Infektion

mehrere Viren im Körper haben

Allerdings ist die Übertragungsrate in den USA von etwa 25 Prozent im Jahr 1991 auf 1 Prozent oder weniger im Jahr 2019 stark zurückgegangen. Dieser Rückgang der Mutter-Kind-Übertragungen ist auf die intensiven Bemühungen zurückzuführen, infizierte Schwangere während der Schwangerschaft und Entbindung zu testen und zu behandeln.

Das Virus kann auch über die Muttermilch übertragen werden. Ungefähr 12 bis 14 Prozent der Säuglinge, die sich bei der Geburt nicht infizieren, stecken sich an, wenn sie von ihrer HIV-positiven Mutter gestillt werden. Meist wird das Virus in den ersten Lebenswochen und -monaten übertragen, die Übertragung kann jedoch auch erst später stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung ist am höchsten bei Müttern mit hoher Viruslast im Körper, beispielsweise bei solchen, die sich die HIV-Infektion während der Stillzeit zugezogen haben.