Impfungen für Kinder

Eine Impfung beugt schweren Erkrankungen wirksam vor. Ohne Impfstoffe besteht bei Kindern das Risiko, schwer zu erkranken oder sogar an Krankheiten wie Masern und Keuchhusten zu sterben. Impfstoffe waren so wirksam, dass viele medizinische Fachkräfte, die derzeit in der Praxis tätig sind, nur wenige oder gar keine Fälle von Krankheiten erlebt haben, die einst extrem häufig vorkamen und oft tödlich verliefen (siehe CDC: Diseases You Almost Forgot About Thanks to Vaccines).

Weltweit sind dank Impfungen heutzutage Pocken vollständig und viele andere Infektionskrankheiten wie Kinderlähmung fast vollständig ausgerottet, die früher häufig für chronische Gesundheitsprobleme oder den Tod von Kindern verantwortlich waren. Leider kommen viele dieser durch eine Impfung vermeidbaren Erkrankungen in den USA noch vor und sind in manchen Ländern der Welt nach wie vor weit verbreitet. Diese Infektionen können sich unter ungeimpften Kindern rasant ausbreiten, und dank der modernen Reisemöglichkeiten können Kinder damit in Kontakt kommen, selbst wenn sie in Gebieten leben, in denen diese Krankheiten normalerweise nicht vorkommen. Daher ist es wichtig, dass Kinder weiterhin geimpft werden.