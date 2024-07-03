Die wissenschaftliche Medizin

Wenn sich zwei Ereignisse direkt hintereinander abspielen, geht man automatisch davon aus, dass das erste Ereignis das zweite verursacht hat (als Kausalzusammenhang bezeichnet). Wenn eine Person zum Beispiel einen nicht markierten Schalter an der Wand betätigt und sich eine Aufzugtür in der Nähe öffnet, geht man natürlich davon aus, dass die Taste den Aufzug steuert. Die Fähigkeit, solche Zusammenhänge herzustellen, ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Intelligenz. Sie ist für einen Großteil unseres Weltverständnisses verantwortlich. Allerdings werden häufig auch dann Kausalzusammenhänge vermutet, wo keine sind. Aus diesem Grund tragen Sportler zum Beispiel immer ihre „Glückssocken“, mit denen sie ein wichtiges Spiel gewonnen haben, oder ein Student besteht darauf, seine Klausuren immer mit dem gleichen „Glücksstift“ zu schreiben.

Diese Denkweisen führten auch dazu, dass einige unwirksame medizinische Therapien als effektiv angesehen wurden. Wenn das Fieber eines Erkrankten beispielsweise nach dem Aderlass durch den Arzt nachließ bzw. nachdem ein Schamane ein bestimmtes Lied gesungen hatte, ging man ganz natürlich davon aus, dass diese Handlungen Ursache für die Besserung waren. Und für den verzweifelten Patienten war das mehr Beweis als genug. Unglücklicherweise waren diese scheinbaren Ursache-Wirkung-Beziehungen in der frühen Medizin nur selten richtig. Der Glaube daran reichte allerdings aus, jahrhundertelang unwirksame Methoden durchzusetzen. Wie konnte das passieren?

Manchmal tritt eine Besserung spontan ein. Anders als bei „kranken“ nicht lebendigen Dingen (wie eine zerbrochene Axt oder ein zerrissenes T-Shirt), die solange kaputt sind, bis sie repariert werden, bessert sich der Zustand von Menschen, die krank sind, oft von alleine (oder trotz der ärztlichen Behandlung). Dies liegt daran, dass der Körper sich selbst heilt oder die Krankheit ihren normalen Verlauf nimmt. Eine Erkältung klingt nach einer Woche vollständig ab, Migräne dauert normalerweise einen oder zwei Tage an und die Symptome einer Lebensmittelvergiftung verschwinden nach zwölf Stunden. Manche Menschen erholen sich sogar wieder von lebensbedrohlichen Krankheiten wie Herzinfarkten oder Lungenentzündungen (Pneumonien) – ganz ohne Behandlung. Die Symptome chronischer Krankheiten (wie die von Asthma oder Sichelzellanämie) kommen und gehen. Aus diesem Grund sind viele Therapien scheinbar wirksam, wenn man ihnen genug Zeit einräumt. Und jede Therapie, die kurz vor einer spontanen Erholung verabreicht wird, kann besonders effektiv scheinen.

Dafür kann der Placebo-Effekt verantwortlich sein. Der Glaube an die Kraft der Therapie reicht häufig aus, damit Kranke sich besser fühlen. Obwohl Glaube keine zugrunde liegende Krankheit heilen kann (wie ein gebrochenes Bein oder Diabetes), so fühlen sich manche Menschen doch oft viel besser, wenn sie davon ausgehen, eine äußerst wirksame Therapie zu erhalten. Schmerzen, Übelkeit, Schwäche und viele andere Symptome können abnehmen, selbst wenn eine Tablette keinen aktiven Wirkstoff enthält und daher gar nicht wirksam sein kann, wie beispielsweise eine „Zuckerpille“ (die als Placebo bezeichnet wird). Was zählt, ist der Glaube. Der Placebo-Effekt funktioniert manchmal umgekehrt: Personen in klinischen Studien, die eine Zuckertablette anstelle eines Medikaments erhalten, entwickeln manchmal eine Nebenwirkung, die mit dem untersuchten Medikament verknüpft ist (Nocebo-Effekt).

Eine unwirksame (oder sogar schädliche) Therapie, verschrieben von einem selbstsicheren Arzt an einen vertrauens- und hoffnungsvollen Patienten, führt oft zu einer bemerkenswerten Verbesserung. Diese Verbesserung nennt man den Placebo-Effekt. Daher ist es durchaus möglich, dass Personen einen tatsächlichen (nicht nur falsch empfundenen) Nutzen aufgrund einer Behandlung empfinden, die keine offensichtliche Wirkung auf die Krankheit selbst hat. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es eine biologische Grundlage für den Placebo-Effekt bei einigen Erkrankungen gibt, obwohl diese Wirkung sich nicht auf die Behandlung der tatsächlichen Krankheit bezieht.

Warum ist dies wichtig? Von einigen Seiten wird argumentiert, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass ein Patient sich nach einer Behandlung besser fühlt. Dabei ist es egal, ob eine Therapie tatsächlich „funktioniert“, d. h. sich auf die zugrundeliegende Krankheit auswirkt. Dieses Argument macht Sinn, wenn das Symptom das Problem ist – wie bei vielen alltäglichen Wehwehchen und Schmerzen oder bei Erkältungen, die in der Regel von allein wieder abklingen. In solchen Fällen verschreiben Ärzte manchmal Behandlungen, die sich kaum auf die Krankheit auswirken, dafür aber aufgrund des Placebo-Effekts zumindest teilweise die Symptome lindern können. Bei gefährlichen oder potenziell schwerwiegenden Krankheiten, oder wenn die Behandlung selbst Nebenwirkungen hervorrufen kann, dürfen Ärzte nur eine Therapie verschreiben, die tatsächlich wirkt. Der potenzielle Nutzen einer Behandlung muss immer gegen deren potenzielle Risiken abgewogen werden. Bei Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs beispielsweise kann sich die Einnahme von Medikamenten mit vielen Nebenwirkungen durchaus lohnen. Manche Krebsmedikamente können sogar ernsthafte Schäden verursachen, etwa an den Nieren oder am Herzen, aber diese Risiken werden häufig in Kauf genommen, weil die Alternative, keine Medikamente einzunehmen (also die Krebserkrankung nicht zu behandeln), wahrscheinlich noch viel schlimmer ist als die Nebenwirkungen der Medikamente.