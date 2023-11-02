Реанімація новонароджених

Якщо немовля не реагує на штучну вентиляцію легень із позитивним тиском через маску або частота серцевих скорочень становить < 60 ударів/хвилину, слід розпочати компресії та йому необхідно виконати ендотрахеальну інтубацію. Безпосередня ендотрахеальна інтубація показана, якщо PPV необхідна для немовляти з попередньо діагностованою або клінічно підозрюваною діафрагмальною грижею. За таких обставин слід уникати PPV з мішечком і маскою, щоб не надувати кишечник і не піддавати легені подальшому пошкодженню. Якщо необхідна інтубація, рекомендується кардіомонітор як найточніший спосіб оцінити ЧСС немовляти.

Розмір трубки та глибина інтубації вибираються відповідно до маси тіла немовляти та гестаційного віку (див. таблицю Ендотрахеальна інтубація в немовлят).

Таблиця Ендотрахеальна інтубація в немовлят Таблиця

Як альтернатива гестаційному віку та масі тіла для визначення глибини розміщення ендотрахеальної трубки вивчалася довжина від носа до козелка (відстань від основи носової перегородки до козелка) плюс 1 см. Результати цих досліджень відрізняються, тому необхідні додаткові дослідження (1, 2).

Багато ендотрахеальних трубок мають позначки введення, які слід розмістити на рівні голосових проводів, щоб спрямувати початкове розміщення.

Одразу після інтубації клініцисти повинні слухати двосторонні рівні звуки дихання. Вибіркова інтубація бронхів правого підголовника зі зниженими дихальними звуками зліва є поширеною справою, якщо трубка вставлена занадто глибоко.

Трахеальна інтубація повинна бути підтверджена аналізом на вміст CO2 в повітрі, що видихається, за допомогою колориметричного детектора. Позитивний результат аналізу, при якому колориметричний індикатор змінює колір з фіолетового/синього на жовтий, підтверджує інтубацію трахеї. Негативний результат тесту найчастіше виникає внаслідок інтубації стравоходу, але може виникати, коли вентиляція недостатня або спостерігається дуже поганий серцевий хід. Фіксований жовтий колір може бути викликаний прямим забрудненням епінефрином або може вказувати на дефект пристрою.

Належна глибина ендотрахеальної трубки повинна призвести до того, що кінчик трубки знаходиться приблизно посередині між ключицями та килем на рентгенограмі грудної клітки, що приблизно зминається з рівнем T1-T2 у хребці.

Для немовлят ≥ 34 тижнів (або ≥ 2000 г) можна використовувати дихальну маску з гортані, якщо є труднощі з інтубацією дитини. Немовлята будь-якого гестаційного віку можна підтримувати відповідним PPV-мішком та маскою, якщо члени команди не можуть встановити ендотрахеальну трубку. У цих немовлят слід розмістити назогастральну трубку, щоб забезпечити декомпресію шлунку.

Після інтубації, якщо частота серцевих скорочень не покращується і бракує підвищення температури тіла з достатнім піковим інспіраторним тиском, дихальні шляхи можуть бути перекриті, і слід виконати відсмоктування. Катетери з тонким діаметром (від 5 до 8 F) можуть очистити ендотрахеальну трубку тонких виділень, але є неефективними для густих виділень, крові або меконію. У таких випадках ендотрахеальна трубка може бути видалена при нанесенні безперервного відсмоктування за допомогою аспіратора меконію, а іноді трахею можна безпосередньо відсмоктувати за допомогою більшого (від 10 до 12 F) катетера. Після відсмоктування трахеї дитину повторно інтубують.

Якщо дитина отримує належну вентиляцію, а частота серцевих скорочень залишається < 60 ударів/хвилину, слід виконувати компресії грудної клітки за методикою натискання двома великими пальцями із охопленням рештою пальців грудної клітки в скоординованому співвідношенні 3 компресії до 1 вентиляції з 90 компресіями та 30 вентиляціями на хвилину. Більше не рекомендується застосовувати метод стиснення грудної клітки з двома пальцями. Інтубація, якщо її ще не виконали, завжди показана на початку компресій грудної клітки, а концентрація кисню повинна бути збільшена до 100 %. Частота серцевих скорочень повинна бути повторно оцінена після 60 секунд компресії грудної клітки.

Якщо у немовля на фоні адекватної вентиляції зберігається виражена брадикардія, при цьому протягом 1 хвилини здійснювалися компресії, катетеризуйте пуповинну вену або введіть внутрішньокісткову (в/к) голку, щоб якомога швидше ввести внутрішньосудинно епінефрин. Поки встановлюється доступ, доза епінефрину може бути введена через ендотрахеальну трубку, але ефективність цього шляху невідома. Доза епінефрину, введена ендотрахеально, відрізняється від дози, введеної внутрішньовенно/внутрішньокістково. Рекомендована доза епінефрину становить 0,02 мг/кг (0,2 мл/кг розчину з концентрацією 0,1 мг/мл, раніше відомого як розчин 1:10 000) в/в або в/к, при необхідності його слід вводити повторно кожні 3–5 хвилин. Рекомендована ендотрахеальна доза епінефрину, що вводиться під час встановлення судинного доступу, становить 0,1 мг/кг (1 мл/кг розчину з концентрацією 0,1 мг/мл [розчин 1:10 000]). Більші дози епінефрину не рекомендуються.