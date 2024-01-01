Випадання пуповини

При внутрішньому випаданні пуповина часто стискається плечем або головою. Єдиною підказкою може бути ритм частоти серцевих скорочень плода (виявлене за допомогою моніторингу плоду), що свідчить про компресію спинного мозку та прогресування до гіпоксемії (наприклад, важка брадикардія, важка змінна уповільнення).

Зміна положення жінки може зменшити тиск на пуповину; однак, якщо ненормальна частота серцевих скорочень зберігається, необхідний негайний кесарів розтин.