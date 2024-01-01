Випадання пуповини - це аномальне положення пуповини перед передлежачою частиною плода, так що плід стискає пуповину під час пологів, викликаючи гіпоксемію плода.
Може бути випадання пуповини
Внутрішнє: Міститься в матці
Зовнішнє: Виступає з піхви
Обидва явища є нечастими.
Внутрішнє випадання
При внутрішньому випаданні пуповина часто стискається плечем або головою. Єдиною підказкою може бути ритм частоти серцевих скорочень плода (виявлене за допомогою моніторингу плоду), що свідчить про компресію спинного мозку та прогресування до гіпоксемії (наприклад, важка брадикардія, важка змінна уповільнення).
Зміна положення жінки може зменшити тиск на пуповину; однак, якщо ненормальна частота серцевих скорочень зберігається, необхідний негайний кесарів розтин.
Зовнішнє випадання
Зовнішнє випадання виникає при розриві оболонок і частіше зустрічається при сідничному передлежанні або поперечному лежанні. Явне випадання також може виникнути при передлежанні потилицею, особливо якщо мембрани розриваються (спонтанно або ятрогенно) до залучення головки.
Лікування явного пролапсу починається з обережного піднімання презентуючої частини та безперервного утримання її від прошарку для відновлення фетального кровотоку під час негайного кесаревого розтину. Розміщення жінки у положенні коліно до грудної клітки та одноразове введення їй тербуталіну в дозі 0,25 мг в/в може допомогти зменшити скорочення.