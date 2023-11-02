Немовля, велике для гестаційного віку (ВГВ)

Немовлята, народжені в матерів з діабетом, мають ризик розвитку наступних станів:

Гіпоглікемія дуже вірогідна в перші кілька годин після пологів через стан гіперінсулінізму та раптове припинення надходження глюкози від матері після перетинання пуповини. Гіпоглікемія новонароджених може бути зменшена шляхом ретельного пренатального контролю діабету в матері та раннього частого годування новонародженого. Рівні глюкози в крові слід ретельно контролювати шляхом їх визначення біля ліжка від народження впродовж щонайменше перших 24 годин.

Лікування гіпоглікемії може варіюватися від ентерального годування перорально або через назогастральний зонд до внутрішньовенного введення рідин, що містять декстрозу. Пероральне лікування 40 % гелем глюкози може запобігти необхідності відокремлення новонародженого від матері для встановлення в/в доступу, але якщо є стійка гіпоглікемія парентерально вводять рідини, що містять декстрозу. Потрібні додаткові докази щодо впливу перорального гелю на тривалу неврологічну недієздатність порівняно з іншими методами лікування гіпоглікемії (1).

Можуть виникати гіпокальціємія та гіпомагніємія, але зазвичай вони є тимчасовими та безсимптомними. Хороший донатальний глікемічний контроль знижує ризик гіпокальціємії у новонароджених. Гіпокальціємія зазвичай не потребує лікування, якщо у доношених немовлят присутні її клінічні ознаки або загальний рівень кальцію в сироватці < 7 мг/дл (< 1,75 ммоль/л) чи рівень іонізованого кальцію < 4 мг/дл (< 1 ммоль/л). Лікування має ґрунтуватися на рівні іонізованого кальцію, оскільки ці рівні більш точно відображають наявний рівень кальцію. Лікування зазвичай проводиться з в/в введенням добавок глюконату кальцію. Гіпомагніємія може впливати на секрецію паратиреоїдного гормону, тому гіпокальціємія може не реагувати на лікування, поки не буде скориговано рівень магнію.

У немовлят матерів із діабетом дещо частіше спостерігається поліцитемія. Підвищені рівні інсуліну збільшують метаболізм плоду і, таким чином, споживання кисню. Якщо плацента не може задовольнити підвищений попит на кисень, виникає гіпоксемія плоду, що викликає підвищення рівня еритропоетину і, таким чином, гематокриту.

Гіпербілірубінемія виникає з декількох причин. Немовлята матерів із діабетом часто мають знижену толерантність до годування через рот (особливо, коли вони недоношені) в перші дні життя, що збільшує ентеропечінкову циркуляцію білірубіну. Крім того, за наявності поліцитемії рівень білірубіну збільшується.

Респіраторний дистрес-синдром (РДС) може виникати через те, що підвищений рівень інсуліну зменшує вироблення сурфактанту, внаслідок чого дозрівання легень може відстрочуватися до пізнього періоду вагітності. РДС може розвинутися, навіть якщо дитина народжується на пізніх недоношених або доношених термінах. Лікування респіраторного дистрес-синдрому обговорюється в іншому місці.

В немовлят матерів із діабетом в 2–3 рази частіше зустрічається транзиторне тахіпное новонароджених через затримку кліренсу фетальної легеневої рідини.

В немовлят матерів із діабетом частіше виникають вроджені аномалії, оскільки гіперглікемія матері на момент органогенезу є шкідливою. Конкретні аномалії включають

Вроджена хвороба серця (гіпертрофічна кардіоміопатія, дефект перегородки шлуночків, переміщення великих артерій та стеноз аорти)

Каудальний регресійний синдром

Спіна біфіда

Синдром тонкої лівої ободової кишки

Постійне підвищення рівнів інсуліну також може призвести до підвищеного відкладення глікогену та жиру в кардіоміоцитах. Це відкладення може викликати тимчасову гіпертрофічну кардіоміопатію переважно перегородки.