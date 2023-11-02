Параметри росту в новонароджених

Показники росту та гестаційний вік допомагають визначити ризик розвитку неонатальної патології. На ріст впливають генетичні фактори, фактори харчування, а також внутрішньоматкові стани. Показники росту, оцінені при народженні, допомагають передбачити подальший ріст і розвиток і ризик захворювання. Параметри: довжина, вага, окружність голови.
Використовуючи графік ваги відповідно до гестаційного віку, кожне немовля класифікується при народженні як (1, 2)
Малий для гестаційного віку: < 10-го процентилю
Відповідає гестаційному віку: від 10 до 90-го процентилю
Великий для гестаційного віку: > 90-го процентилю
Діаграми росту Фентона, які найчастіше використовуються у Сполучених Штатах Америки, використовують усі 3 параметри та дають точнішу оцінку росту відповідно до гестаційного віку. Однак використання окремих орієнтирів росту, таких як діаграми росту Фентона, є проблематичним, оскільки дослідження показують надмірну варіабельність показників росту плода серед немовлят різних етнічних груп і країн походження (1, 2).
Діаграма росту Фентона для недоношених хлопчиків
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.
Діаграма росту Фентона для недоношених дівчаток
Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.
Довідкові матеріали
1. Grantz KL, Hediger ML, Liu D, Buck Louis GM: Fetal growth standards: The NICHD fetal growth study approach in context with INTERGROWTH-21st and the World Health Organization Multicentre Growth Reference Study. Am J Obstet Gynecol 218(2S):S641-S655.e28, 2018. doi: 10.1016/j.ajog.2017.11.593
2. Estañ-Capell J, Alarcón-Torres B, Miró-Pedro M, Martínez-Costa C: Differences When Classifying Small for Gestational Age Preterm Infants According to the Growth Chart Applied. Am J Perinatol, 2023. doi: 10.1055/s-0043-1761297