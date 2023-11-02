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Параметри росту в новонароджених

(довжина, вага, окружність голови)

ЗаArcangela Lattari Balest, MD, University of Pittsburgh, School of Medicine
Переглянуто/перевірено лист. 2023

    Показники росту та гестаційний вік допомагають визначити ризик розвитку неонатальної патології. На ріст впливають генетичні фактори, фактори харчування, а також внутрішньоматкові стани. Показники росту, оцінені при народженні, допомагають передбачити подальший ріст і розвиток і ризик захворювання. Параметри: довжина, вага, окружність голови.

    Використовуючи графік ваги відповідно до гестаційного віку, кожне немовля класифікується при народженні як (1, 2)

    Діаграми росту Фентона, які найчастіше використовуються у Сполучених Штатах Америки, використовують усі 3 параметри та дають точнішу оцінку росту відповідно до гестаційного віку. Однак використання окремих орієнтирів росту, таких як діаграми росту Фентона, є проблематичним, оскільки дослідження показують надмірну варіабельність показників росту плода серед немовлят різних етнічних груп і країн походження (1, 2).

    Діаграма росту Фентона для недоношених хлопчиків

    Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.

    Діаграма росту Фентона для недоношених дівчаток

    Fenton T, Kim J: A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. BMC Pediatrics 13:59, 2013 doi: 10.1186/1471-2431-13-59; used with permission. Доступно на сайті www.biomedcentral.com.

    Довідкові матеріали

    1. 1. Grantz KL, Hediger ML, Liu D, Buck Louis GM: Fetal growth standards: The NICHD fetal growth study approach in context with INTERGROWTH-21st and the World Health Organization Multicentre Growth Reference Study. Am J Obstet Gynecol 218(2S):S641-S655.e28, 2018. doi: 10.1016/j.ajog.2017.11.593

    2. 2. Estañ-Capell J, Alarcón-Torres B, Miró-Pedro M, Martínez-Costa C: Differences When Classifying Small for Gestational Age Preterm Infants According to the Growth Chart Applied. Am J Perinatol, 2023. doi: 10.1055/s-0043-1761297

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