Параметри росту в новонароджених

Показники росту та гестаційний вік допомагають визначити ризик розвитку неонатальної патології. На ріст впливають генетичні фактори, фактори харчування, а також внутрішньоматкові стани. Показники росту, оцінені при народженні, допомагають передбачити подальший ріст і розвиток і ризик захворювання. Параметри: довжина, вага, окружність голови.

Використовуючи графік ваги відповідно до гестаційного віку, кожне немовля класифікується при народженні як (1, 2)

Малий для гестаційного віку: < 10-го процентилю

Відповідає гестаційному віку: від 10 до 90-го процентилю

Великий для гестаційного віку: > 90-го процентилю

Діаграми росту Фентона, які найчастіше використовуються у Сполучених Штатах Америки, використовують усі 3 параметри та дають точнішу оцінку росту відповідно до гестаційного віку. Однак використання окремих орієнтирів росту, таких як діаграми росту Фентона, є проблематичним, оскільки дослідження показують надмірну варіабельність показників росту плода серед немовлят різних етнічних груп і країн походження (1, 2).

Діаграма росту Фентона для недоношених хлопчиків

Діаграма росту Фентона для недоношених дівчаток