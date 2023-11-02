Переношені новонароджені

Лікування ускладнень

Покращення акушерської допомоги протягом останніх 2 десятиліть помітно зменшило кількість немовлят, народжених після 41 тижня вагітності, що також знизило частоту синдрому аспірації меконію.

Переношені та незрілі немовлята схильні до ризику гіпоглікемії, тому їх слід моніторувати та лікувати відповідним чином.

Для немовлят з перинатальною асфіксією лікування залежить від тяжкості захворювання. Терапевтична гіпотермія може допомогти немовлятам з помірною або важкою енцефалопатією, які мали виражений ацидоз при народженні, низький бал за шкалою Апгар ≥ 5 хвилин та/або потребу в тривалій реанімації.

Ані частота випадків, ані тяжкість синдрому аспірації меконію не зменшуються ендотрахеальним відсмоктуванням під час пологів незалежно від очевидної в'язкості рідини або рівня активності немовляти, тому ендотрахеальну інтубацію слід резервувати для немовлят, які потребують штучної вентиляції легень або мають обструкцію дихальних шляхів, спричинену меконієм. Немовлята з синдромом аспірації меконію можуть потребувати допоміжної вентиляції; іноді корисна високочастотна вентиляція. Часто необхідно заспокоїти шкіру.

Лікування поверхнево-активними речовинами не знижує загальну смертність, але знижує ймовірність необхідності лікування екстракорпоральною мембранною оксигенацією (ЕКМО), тому поверхнево-активна речовина часто використовується у немовлят зі значним дихальним розладом. ЕКМО доступна у відносно небагатьох неонатальних центрах і загалом резервується для немовлят із гестаційним віком ≥ 34 тижнів з гіпоксичною дихальною недостатністю, рефрактерною до стандартного медикаментозного лікування.

Стійка легенева гіпертензія лікується підтримуючою терапією та інгаляційним оксидом азоту або іншими легеневими судинорозширювальними засобами.