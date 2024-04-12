Пневмоторакс (напружений)

Напружений пневмоторакс — це накопичення повітря в плевральному просторі під тиском, стискання легень і зменшення венозного повернення до серця.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Напружений пневмоторакс розвивається, коли ушкодження легені або грудної стінки відбувається таким чином, що дозволяє повітрю потрапляти в плевральний простір, але не виходити з нього (односторонній клапан). В результаті повітря накопичується та стискає легеню, згодом зсуваючи середостіння, стискаючи контралатеральну легеню та збільшуючи внутрішньогрудний тиск настільки, що зменшується венозне повернення до серця, призводячи до шоку. Ці ефекти можуть розвиватися швидко, особливо у пацієнтів, які отримують штучну вентиляцію легень із позитивним тиском.

Напружений пневмоторакс Зображення DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Причини включають штучну вентиляцію легень (найчастіше) і простий (неускладнений) пневмоторакс із ураженням легень, яке не може загерметизуватися після проникаючої або тупої травми грудної клітки, або невдалу катетеризацію центральної вени.

Симптоми та ознаки напруженого пневмотораксу Спочатку симптоми та ознаки є симптомами простого пневмотораксу. З підвищенням внутрішньогрудного тиску у пацієнтів розвивається гіпотензія, відхилення трахеї та розширення вен шиї. Над ураженою половиною грудної клітки відмічається коробковий перкуторний звук і часто вона видається дещо більш роздутою та такою, що погано стискається при пальпації.

Діагностика напруженого пневмотораксу Збір анамнезу та фізикальне обстеження Напружений пневмоторакс повинен діагностуватися на основі клінічних даних. Лікування не слід відкладати до отримання рентгенологічного підтвердження. Незважаючи на те, що тампонада серця також може викликати гіпотензію, розширення вен шиї та іноді респіраторний дистрес, напружений пневмоторакс можна клінічно відрізнити за відсутністю дихальних шумів і коробкового перкуторного звуку на одній стороні. Цінні поради та підводні камені