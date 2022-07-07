Як виконувати зондову і катетерну торакостомію

Рентгенівський знімок грудної клітки в прямій проєкції слід виконувати біля ліжка пацієнта, щоб контролювати положення трубки. Якщо є сумніви щодо розташування або функціонування плевральної дренажної трубки, слід отримати результати переднезадньої та бічної рентгенографії грудної клітки або КТ грудної клітки.

Плевральна дренажна трубка видаляється, коли стан, через який вона була встановлена, проходить. При пневмотораксі аспірацію припиняють, а трубку відразу ж поміщають на кілька годин у контейнер з водою, щоб переконатися, що все повітря вийшло, а легеня залишається розправленим. Перед зняттям дренажної трубки рентгенографію грудної клітки часто повторно проводять через 12–24 години після останнього отриманого підтвердження просочування повітря. За наявності плеврального випоту або гемотораксу трубка, як правило, видаляється при зниженні кількості серозної рідини, що відводиться, до < 100–200 мл/день.

Видалення плевральної дренажної трубки в пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легенів, особливо з високою потребою в кисні, вентиляцією з позитивним тиском, хронічними захворюваннями легень або підвищеним ризиком рецидиву пневмотораксу, слід проводити тільки після консультації з пульмонологом.

Щоб зняти трубку, пацієнт повинен перебувати в напівзігнутому положенні. Після видалення швів у момент видалення трубки пацієнта просять глибоко вдихнути й потім сильно видихнути, трубка видаляється під час видиху, при цьому зону введення покривають парафіновою марлею, що знижує ризик розвитку пневмотораксу при видаленні трубки.

Кисетний шов, який був встановлений під час введення дренажної трубки, закривається та/або можуть знадобитися додаткові шовні матеріали, щоб закрити розріз.