Тампонада серця — це накопичення в порожнині перикарда крові у достатньому об’ємі, щоби її тиск призвів для порушення наповнення серця. У пацієнтів зазвичай відмічається гіпотензія, приглушені тони серця та розширені вени шиї. Діагностика базується на клінічних даних та часто на результатах ехокардіографії біля ліжка. Лікування — це негайний перикардіоцентез або перикардіотомія.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Рідина в порожнині перикарда може порушувати наповнення серця, що призводить до зниження серцевого викиду, а іноді й до шоку та смерті. Якщо рідина накопичується повільно (наприклад, через хронічне запалення), перикард може розтягуватися, щоб вмістити до 1–1,5 л рідини до порушення серцевого викиду. Однак при швидкому накопиченні рідини, як відбувається при травматичних кровотечах, тампонаду може спричинити об'єм лише до 150 мл.

При травмах причиною частіше є проникаючий, а не тупий механізм. Рана часто знаходиться медіально по відношенню до сосків (для передніх ран) або лопаток (для задніх ран). Тампонада через тупу травму передбачає розрив камери серця, що зазвичай закінчується смертю перш ніж пацієнт зможе отримати лікування.

Симптоми та ознаки тампонади серця Класично в пацієнтів присутня тріада Бека, яка складається з наступного: Гіпотензія

Приглушені серцеві тони

Підвищення венозного тиску (наприклад, розширення вен шиї) Однак гіпотензія у пацієнтів із травмою має багато потенційних причин, приглушені серцеві тони може бути тяжко оцінити під час шумних реанімаційних заходів, а розширення вен шиї може бути відсутнє внаслідок гіповолемії. Парадоксальний пульс, зниження систолічного артеріального тиску під час вдиху на > 10 мм рт. ст. також вказують на наявність тампонади, але, знову, їх досить непросто оцінити в шумному оточенні.

Діагностика тампонади серця Збір анамнезу та фізикальне обстеження

Часто ехокардіографія біля ліжка пацієнта Діагностика може бути важкою. Тріада Бека вважається діагностичною, але може бути відсутньою або не такою, що легко розпізнається. Крім того, у пацієнтів із гіпотензією та розширенням вен шиї слід розглянути можливість розвитку напруженого пневмотораксу, хоча цей розлад зазвичай викликає значне зниження дихальних шумів і коробковий перкуторний звук над ураженою половиною грудної клітки. Обстеження E-FAST (розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі) може мати діагностичну цінність і може виконуватися під час первинного обстеження та реанімації, але його результати можуть бути хибнонегативними. Інколи діагноз підозрюється за відсутністю відповіді на об'ємну реанімацію.

Лікування тампонади серця Перикардіоцентез

Перикардіотомія або створення перикардіального вікна У нестабільних пацієнтів, коли є підозра на тампонаду серця, виконується перикардіоцентез з-під мечоподібного відростка. Якщо це можливо, проводиться електрокардіографічний моніторинг під час введення голки на предмет підняття сегмента ST (вказує на контакт з епікардом і на необхідність відтягнути голку). Інколи для проведення перикардіоцентезу може бути корисним ультразвукове дослідження біля ліжка пацієнта. Перикардіоцентез є тимчасовим заходом. Видалення лише 10 мл крові може нормалізувати артеріальний тиск. Однак неможливість аспірувати кров не виключає діагнозу — свіжа кров в перикарді часто згортається. Торакотомія з перикардіотомією або створення підмечоподібного перикардіального вікна є більш радикальними методами лікування, показаними пацієнтам, у яких діагноз підтверджений або щодо нього є дуже вагомі підозри. Якщо в наявності є належним чином підготовлений персонал, а пацієнт нестабільний та не відповідає на інші реанімаційні заходи, торакотомія з перикардіотомією може бути виконана в екстреному порядку біля ліжка хворого. В іншому випадку процедура проводиться в операційній якомога швидше.