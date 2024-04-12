Пневмоторакс (відкритий)

Відкритий пневмоторакс — це пневмоторакс, при якому є отвір у грудній стінці, який порушує її герметичність. Коли отвір достатньо великий, порушується механіка дихання.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Спонтанний пневмоторакс обговорюється в іншому місці.

Деякі пацієнти з травматичним пневмотораксом мають незакритий отвір у грудній стінці. Коли пацієнти з відкритим пневмотораксом вдихають, від'ємний внутрішньогрудний тиск, який виникає під час вдиху, призводить до потрапляння повітря в легені через трахею та одночасно в внутрішньоплевральний простір через дефект стінки грудної клітки. Через маленькі дефекти в грудній стінці потік повітря незначний, і тому кількість небажаних ефектів невелика. Однак, коли отвір у грудній стінці є достатньо великим (коли розмір дефекту становить приблизно дві третини діаметра трахеї або більше), через дефект грудної стінки проходить більше повітря, ніж через трахею в легені. Дефекти більшого розміру можуть повністю припиняти вентиляцію на ураженій стороні. Нездатність до вентиляції легень веде до розвитку респіраторного дистрес-синдрому та дихальної недостатності.

У пацієнтів в свідомості рана грудної клітки є болючою, у них наявний респіраторний дистрес-синдром та інші прояви пневмотораксу. Повітря, що надходить у рану, зазвичай створює характерний звук смоктання.

Діагностика відкритого пневмотораксу Збір анамнезу та фізикальне обстеження Відкритий пневмоторакс діагностується на основі клінічних даних і потребує огляду всієї поверхні стінки грудної клітки.