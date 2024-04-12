Розрив аорти (травматичний)

Візуалізуюче дослідження аорти

Травматичний розрив аорти слід підозрювати у пацієнтів, у яких механізм травми або виявлені при рентгенологічному дослідженні зміни дозволяють думати про таку можливість.

Підозрілі зміни за результатами рентгенологічного дослідження органів грудної клітки включають:

Розширення меж середостіння (висока чутливість, за винятком пацієнтів похилого віку)

Перелом першого або другого ребра

Відсутність тіні дуги аорти

Відхилення трахеї або стравоходу (і, таким чином, будь-якої назогастральної трубки) праворуч

Зміщення донизу лівого головного бронха

Наявність плеврального або апікального «ковпачка» (зазвичай зліва)

Гемоторакс, пневмоторакс або забій легень

Однак деякі з цих підозрілих змін за результатами рентгенологічного дослідження органів грудної клітки можуть бути відсутніми. Крім того, жодна окрема зміна чи їх поєднання не є достатньо чутливими або специфічними, тому багато авторитетних джерел рекомендують виконувати візуалізацію аорти всім пацієнтам, які перенесли тяжке інерційне ушкодження, навіть за відсутності підозрілих змін при обстеженні або рентгенологічному дослідженні органів грудної клітки.

Візуалізуюче дослідження аорти, якому надається перевага, в різних медичних закладах може відрізнятися. Дослідження, які є обґрунтовано точними, включають наступні:

КТ-ангіографія: можна виконати негайно (у більшості центрів травми) і швидко.

Аортографія: вважається найбільш точним, але є інвазивним (що призводить до більш високого рівня ускладнень) та потребує більше часу для проведення (зазвичай від 1 до 2 годин).

Черезстравохідна ехокардіографія більше не використовується як початкове візуалізуюче дослідження, але її можна виконувати під час операції, якщо пацієнту виконують хірургічне втручання на черевній порожнині, а гемодинаміка не пояснюється наявними в черевній порожнині змінами. Черезстравохідна ехокардіографія має низький рівень ускладнень і може виявити певні супутні ушкодження (наприклад, безіменних судин), які можна пропустити на КТ.