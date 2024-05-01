Підходи до лікування пацієнтів із травмами

Методи візуалізації та лабораторні аналізи доповнюють клінічну оцінку. Пацієнти з проникаючою травмою зазвичай мають осередкові пошкодження, що дозволяє обмежитися візуалізацією явно залученого відділу чи відділів. Тупа травма, особливо якщо мало місце значне уповільнення (наприклад, серйозне падіння, автомобільна аварія), може вражати будь-яку частину тіла, тому проводяться візуалізуючі дослідження, які керуються механізмом травми та змінами при обстеженні.

Діагностична візуалізація шийного відділу хребта може бути відкладена у пацієнтів, які не перебувають у стані інтоксикації, не мають фокальних неврологічних симптомів, не відчувають болючість у шийному відділі хребта по середній лінії і не мають відволікаючих травм (наприклад, перелому стегнової кістки), а також бадьорі та при ясній свідомості. Для всіх інших пацієнтів повинні застосовуватися дослідження візуалізації шийного відділу хребта, переважно з використанням КТ.

Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки може виявити розрив дихальних шляхів, ураження легені, гемоторакс та пневмоторакс. Воно також може наводити на думку про розриви грудної аорти (наприклад, при розширенні середостіння). Однак КТ грудної клітки більш чутливою до більшості внутрішньогрудних ушкоджень і часто саме їй надають перевагу. Візуалізацію органів грудної клітки в даний час зазвичай проводять біля ліжка хворого з використанням розширеного цілеспрямованого ультразвукового дослідження при травмі (E-FAST), особливо якщо пацієнти перебувають у нестабільному стані. Можна виявити пневмоторакс, гемоторакс та гемоперикард.

Для пацієнтів, яким потрібна візуалізація після тяжкої множинної тупої травми часто застосовується КТ грудної клітки, черевної порожнини, тазу, хребта, голови або, особливо, комбінації цих обстежень.

Визначення внутрішньочеревної травми є важливим. Раніше для виявлення внутрішньоочеревинної кровотечі використовувався діагностичний перитонеальний лаваж (ДПЛ). При проведенні ДПЛ катетер для перитонеального діалізу вводять у перитонеальну порожнину через стінку черевної порожнини. Якщо аспірується > 10 мл крові, показано проведення екстреної лапаротомії. Якщо кров не аспірується, через катетер вливають 1 л 0,9% фізіологічного розчину та дозволяють йому витікати; аналіз витоку рідини використовується для призначення подальшої терапії. Проте у всіх регіонах з низьким рівнем ресурсів, ДПЛ часто замінюється дослідженням за протоколом Е-FAST, особливо у нестабільних пацієнтів УЗД є чутливим методом для виявлення значних обсягів внутрішньоочеревинної крові, при яких потрібне проведення невідкладної лапаротомії. Якщо стан пацієнтів стабільний, то перевага надається дослідженню за допомогою КТ: висока точність методу дозволяє провести візуалізацію заочеревинних структур та кісток, а також показує обсяг, а інколи й джерело кровотечі.

Розширене цілеспрямоване ультр... Відео

Якщо підозрюється перелом тазу, проводять КТ тазу; цей метод є більш точним, ніж просте рентгенологічне обстеження.

КТ голови зазвичай проводять для пацієнтів із зміною психічного стану або з фокальними неврологічними порушеннями, а також у пацієнтів, які зазнали втрати свідомості. Деякі дані свідчать про те, що КТ не потрібна пацієнтам із короткочасною втратою свідомості (тобто < 5 секунд) або транзиторною амнезією чи дезорієнтацією, але які під час обстеження доступні контакту із балом 15 за ШКГ. Візуалізація проводиться вільніше у пацієнтів із постійним головним болем, блюванням, амнезією, судомами, віком > 60 років, наркотичною або алкогольною інтоксикацією, а також у пацієнтів, які приймають антикоагулянти або антиагреганти. Щоби допомогти визначити, яким пацієнтам слід виконати КТ голови, було розроблено правила прийняття клінічних рішень (3). Ці правила прийняття рішень мають використовуватися з допоміжною метою, але не замінювати клінічну оцінку.

Для дітей з черепно-мозковою травмою, мережа прикладних досліджень дитячої невідкладної допомоги (PECARN) розробила алгоритм, який може допомогти обмежити вплив радіації на голову пацієнта при проведенні КТ; для дітей, яким інакше могла б бути проведена КТ, використовується клінічне спостереження.

Обстеження дітей віком від 0 до 2 років із травмою голови * Включаючи збудження, сонливість, повторювані запитання та уповільнену реакцію на вербальне спілкування. † У тому числі автомобільна аварія з викиданням пацієнта, смерть іншого пасажира або перекидання; зіткнення автомобіля з пішоходом або велосипедистом, що не носить шолом; та падіння з висоти > 0,9 м для дітей віком < 2 років, а також удар по голові міцним предметом. ‡ Відсутність інших ознак, що свідчать про черепно-мозкову травму, наприклад, лише втрата свідомості, головний біль, блювання, а також деякі гематоми шкіри голови у дітей віком > 3 місяців. ВНД — відділення невідкладної допомоги; ШКГ — шкала ком Глазго; ВС — втрата свідомості. За матеріалами Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0

Обстеження дітей віком ≥ 2 років із травмою голови * Включаючи збудження, сонливість, повторювані запитання та уповільнену реакцію на вербальне спілкування. † У тому числі автомобільна аварія з викиданням пацієнта, смерть іншого пасажира або перекидання; зіткнення автомобіля з пішоходом або велосипедистом, що не носить шолом; та падіння з висоти > 1,5 м для дітей віком ≥ 2 років, а також удар по голові міцним предметом. ‡ Відсутність інших ознак, що свідчать про черепно-мозкову травму, наприклад, лише втрата свідомості, головний біль, блювання, а також деякі гематоми шкіри голови у дітей віком > 3 місяців. ВНД — відділення невідкладної допомоги; ШКГ — шкала ком Глазго; ВС — втрата свідомості. За матеріалами Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0

Пацієнти з підозрою на пошкодження спинного мозку повинні бути обстежені за допомогою МРТ.

Пошкодження аорти слід запідозрити в пацієнтів з тяжкою травмою грудної клітки, спричиненою силою інерції при різкому гальмуванні, або за наявності ознак (наприклад, дефіциту пульсу або асиметричні дані артеріального тиску, ішемічне ураження кінцевих органів, підозрілі зміни на рентгенограмі грудної клітки). Цим пацієнтам може знадобитися проведення КТ-ангіографії або іншої візуалізації аорти. В пацієнтів із травматичним ушкодженням аорти для контролю частоти серцевих скорочень та артеріального тиску можуть бути використані бета-блокатори короткої дії.

Всіх пацієнтів із підозрою на значущу тупу травму грудної клітки підключають до кардіомонітора та виконують ЕКГ для виявлення пошкодження міокарда та аритмій. У пацієнтів із змінами на ЕКГ зазвичай визначають рівень серцевих маркерів у крові; інколи виконують ехокардіографію для оцінки пацієнта із можливим забиттям серця.

Пошкодження судин сонної артерії та хребетних судин слід розглядати в пацієнтів з травмою голови та шиї, особливо з односторонніми неврологічними симптомами, синдромом ременя безпеки (лінійна гематома від плечового ременя) або сприятливою травмою (наприклад, перелом хребців C1, C2 або C3; інший перелом шийного відділу хребта з підвивихом; переломи тіл хребців на кшталт «краплі, що висить»). Таким пацієнтам зазвичай призначають КТ-ангіографію.

Оглядові рентгенологічні обстеження виконують за підозри на переломи кісток або вивихи суглобів кінцівок. Інші візуалізаційні обстеження проводяться за конкретними показаннями (наприклад, ангіографія для діагностики та іноді емболізація судинних ушкоджень; КТ для кращого зображення переломів хребта, кісток тазу або складних внутрішньосуглобових переломів).

Лабораторні аналізи, які можуть бути корисними, включають

Загальний аналіз крові для визначення вихідного рівня

Серійне дослідження рівнів гемоглобіну для оцінки кровотечі

Визначення парціального тиску кисню в крові, парціального тиску вуглекислого газу в крові та дефіциту основ

Аналіз сечі на наявність крові

Рівень глюкози для оцінювання гіпоглікемії

Тип та перехресна проба на сумісність крові для можливого переливання крові

Дослідження згортання крові

Показники перфузії (рівень лактату в сироватці крові, дефіцит основ при вимірі газів артеріальної крові і, у пацієнтів з катетеризованою центральною веною, центральне венозне насичення киснем) показано для виявлення раннього або частково вилікуваного шоку. Інші машинально призначені дослідження (наприклад, електроліти та інші біохімічні показники) навряд чи будуть корисні, якщо тільки вони не передбачаються відповідною історією хвороби (наприклад, ниркова недостатність, застосування діуретиків).

Часто виконують токсикологічний скринінг (наприклад, вміст алкоголю в крові, токсикологічний скринінг сечі). Результати цих досліджень рідко впливають на характер негайного лікування, але можуть допомогти встановити розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, як потенційну причину травми, що дозволить вжити заходів для попередження травм надалі.

D-димер, фібриноген та продукти деградації фібрину можуть бути виміряні у вагітних травмованих пацієнток. Результати аналізів можуть бути патологічними в пацієнтів із відшаруванням плаценти; однак, ці тести не є ні чутливими, ні специфічними і не можуть остаточно підтвердити або виключити діагноз.