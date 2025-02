Підходи до лікування пацієнтів із травмами

2. Jeejeebhoy FM, Zelop CM, Lipman S, et al : Cardiac arrest in pregnancy: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 132(18):1747-1773, 2015. doi: 10.1161/CIR.0000000000000300

3. Bouida W, Marghli S, Souissi S, et al: Prediction value of the Canadian CT head rule and the New Orleans criteria for positive head CT scan and acute neurosurgical procedures in minor head trauma: A multicenter external validation study. Ann Emerg Med 61(5): 521-527, 2013. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.07.016