Підходи до лікування пацієнтів із травмами

Травма є однією з основних причин смерті людей віком від 1 до 44 років. У Сполучених Штатах Америки в 2021 р. було зареєстровано 306 086 смертельних випадків через травми, з них близько 73 % були нещасними випадками. Понад 65 % смертельних випадків через навмисні травми були результатом заподіяння собі шкоди. Крім смертельних наслідків, травми є причиною приблизно 40 мільйонів звернень у відділення невідкладної допомоги щорічно (1).
Пацієнти, які мають серйозні, але несмертельні травми, найбільше отримують користь від лікування в спеціалізованих травматологічних центрах, лікарнях, в яких працює спеціальний персонал та застосовуються протоколи для надання невідкладної допомоги пацієнтам із критичними травмами. Критерії для такого рішення (або для необхідності транспортування в ці установи) відрізняються, але зазвичай керуються рекомендаціями уряду або медичних спілок, такими як рекомендації Комітету з травми Американської колегії хірургів.
У різних розділах ПОСІБНИКА описано багато травматичних ушкоджень:
Довідковий матеріал загального характеру
1. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics: All injuries. FastStats. Доступно на сайті https://www.cdc.gov/nchs/fastats/injury.htm. Доступ здійснено 15 березня 2024 р.
Етіологія травми
З безлічі способів отримання травм, більшість з них можуть бути класифіковані як або тупі, або проникаючі. Тупа травма обумовлена застосуванням силової дії (наприклад, удар, поштовх, зіткнення з предметом, падіння, автотранспортна аварія, вибух). Проникаюча травма характеризується порушенням цілісності шкіри предметом (наприклад, ножом, уламками скла) або металевим предметом (наприклад, кулею, уламками від вибуху).
До інших типів травм належать термічні та хімічні опіки, вдихання або проковтування токсичних речовин та променеве ураження.
Патофізіологія травми
Всі травми, за визначенням, призводять до безпосереднього пошкодження тканини. Його характер та поширеність залежать від анатомічної локалізації, механізму та прикладеної сили. Причиною більшості безпосередніх смертельних випадків у результаті травми є пряме ушкодження тканини важливих органів (наприклад, серце, головний мозок, спинний мозок).
Крім того, у пацієнтів, які пережили початкову травму, в короткостроковій перспективі можуть розвинутися вторинні непрямі ушкодження. Розрив кровоносних судин викликає кровотечу, яка може бути зовнішньою (і, отже, видимою) або внутрішньою, не виходити за межі органу, як при контузії або гематомі, або вільно виливатися в будь-яку порожнину тіла (наприклад, перитонеальну порожнину, грудну клітину). Більшість пацієнтів добре переносять невелику кровотечу (тобто < 10 % від об'єму циркулюючої крові). Великі кровотечі викликають прогресуюче зниження артеріального тиску та перфузію органу (шок), які призводять до дисфункції клітин, функціональної недостатності органів та згодом — до смерті. Геморагічний шок і ураження головного мозку викликають смерть протягом дуже короткого проміжку часу (тобто протягом кількох годин), а поліорганна недостатність внаслідок тривалого шоку призводить до багатьох смертельних випадків в найближчому майбутньому (тобто протягом перших 14 діб). У ранньому посттравматичному періоді додатковою причиною смерті є інфекція, що приєдналася внаслідок порушення нормальних анатомічних бар'єрів і дисфункції імунної системи.
Обстеження та лікування пацієнта з травмою
Первинне обстеження: Обстеження та стабілізація з використанням мнемонічного скорочення A, B, C, D, E (Airway [дихальні шляхи], Breathing [дихання], Circulation [кровообіг], Disability [неврологічний статус] та Exposure/Environmental control [контроль впливу/умов оточення])
Вторинне обстеження: Обстеження «з голови до ніг» після початкової стабілізації
Вибіркове використання КТ та інших візуалізаційних досліджень
У цьому розділі обговорюється лікування у відділенні невідкладної допомоги, а не надання невідкладної допомоги на місці отримання травми. Оцінку стану та лікування проводять одночасно, починаючи з систем, які становлять найбільшу загрозу життю при їх ушкодженні. Фатальною помилкою може бути підвищена увага до тяжких, але несмертельних травм (наприклад, відкритий перелом нижньої кінцівки, ампутації пальців) до оцінювання пошкоджень, які безпосередньо загрожують життю.
Початкове обстеження та стабілізація проводяться систематично на основі A, B, C, D, E. Системи швидко перевіряються на наявність серйозних аномалій (первинне обстеження), більш детальне обстеження (вторинне обстеження) проводиться після стабілізації стану пацієнта.
Цінні поради та підводні камені
Дихальні шляхи
Прохідності дихальних шляхів загрожують згустки крові, зуби або сторонні предмети у ротоглотці, розслаблення м'яких тканин із наступним западанням язика, що відбувається при порушенні свідомості (наприклад, внаслідок травми голови, шоку, інтоксикації), та/або набряк або гематома внаслідок прямої травми шиї. Такі порушення прохідності добре видно під час безпосереднього огляду порожнини рота чи шиї; якщо пацієнт розмовляє, це є підтвердженням того, що дихальні шляхи прохідні.
За допомогою відсмоктування або вручну видаляють кров та сторонні предмети. Загальмованим пацієнтам, в яких незрозуміло, чи є порушення прохідності дихальних шляхів, захисних механізмів дихальних шляхів, оксигенації або вентиляції, а також пацієнтам із клінічно значущою травмою ротоглотки потрібне проведення ендотрахеальної інтубації. Зазвичай перед виконанням інтубації призначають лікарські препарати, які індукують виключення свідомості та міорелаксацію. Щоб відновити прохідність дихальних шляхів, застосовують безліч пристроїв, у тому числі надгортанні пристрої, дихальні розширювачі та ларингоскопію з відеопідтримкою. Пристрій для колориметричного визначення вуглекислого газу або, краще, хвильова капнографія може бути корисним для підтвердження правильного розміщення ендотрахеальної трубки.
Якщо для пацієнтів потрібне застосування штучної вентиляції легень, а виконання ендотрахеальної інтубації неможливе (наприклад, через набряк дихальних шляхів, викликаний термічним опіком), або вона протипоказана (наприклад, внаслідок тяжкої щелепно-лицевої травми), призначається хірургічна або черезшкірна крикотиротомія. ПРИМІТКА. При оцінюванні або проведенні маніпуляцій на дихальних шляхах пацієнта слід забезпечити іммобілізацію шийного відділу хребта (наприклад, жорстким коміром, або за допомогою методів вбудованої іммобілізації) до тих пір, поки не буде виключена травма шийного відділу хребта при огляді, візуалізації або і те, й інше.
Дихання
Належна вентиляція легень утруднена через порушення функцій дихального центру (зазвичай через черепно-мозкову травму, інтоксикацію або критичний рівень шоку) або через травму грудної клітки (наприклад, при гемотораксі або пневмотораксі, множинних переломах ребер, забитті легені).
Стінка грудної клітки повністю обстежується на наявність надмірного розширення грудної клітки, зовнішніх ознак травми та парадоксального руху стінки (тобто втягування грудної стінки на вдиху), що вказує на патологічну рухливість грудної клітки. Проводять пальпацію стінки грудної клітки з метою виявлення переломів ребер та наявності підшкірної емфіземи (іноді це єдина ознака пневмотораксу).
Адекватність повітрообміну зазвичай помітна при аускультації. Напружений пневмоторакс, простий пневмоторакс чи гемоторакс можуть призводити до ослаблення дихання на ураженому боці. Напружений пневмоторакс може також призвести до набухання шийних вен; пізніми симптомами є гіпотензія та відхилення трахеї до сторони, протилежної до травми.
Декомпресія пневмотораксу здійснюється із застосуванням плевральної дренажної трубки (див. Як виконувати зондову і катетерну торакостомію). У пацієнтів зі змінами, характерними для пневмотораксу, до початку штучної вентиляції легень з позитивним тиском слід провести рентгенографію грудної клітки або ультразвукове дослідження біля ліжка пацієнта. Застосування вентиляції з позитивним тиском може посилити простий пневмоторакс або перетворити його на напружений пневмоторакс. Якщо неможливо негайно встановити плевральну дренажну трубку, для декомпресії підозрюваного напруженого пневмотораксу можна застосовувати пальцеву торакостомію (введення у плевральну порожнину пальця) або голкову торакостомію (наприклад, голку 14-го калібру вводять у 5-й міжреберний проміжок по середній пахвовій лінії), щоб стабілізувати стан пацієнта. При неадекватній вентиляції легень проводять ендотрахеальну інтубацію та штучну вентиляцію. При відкритому пневмотораксі застосовують оклюзійну пов'язку, закриту з трьох сторін. Четверта сторона залишається відкритою, щоб зняти тиск, який може наростати та викликати напружений пневмоторакс.
Кровообіг
Значна зовнішня кровотеча може виникнути при пошкодженні будь-якої великої судини, але завжди є очевидною. Внутрішні крововиливи, що загрожують життю, часто є менш очевидними. Однак цей об'єм крововиливу може накопичуватися лише в декількох відділах організму: грудній клітці, черевній порожнині, заочеревинному просторі та м'яких тканинах тазу або стегна (наприклад, при переломах кісток тазу або стегнової кістки).
Оцінюють пульс і артеріальний тиск, виявляють ознаки шоку (наприклад, тахіпное, темний колір шкіри, підвищене потовиділення, зміна психічного стану, слабке наповнення капілярів). Здуття живота та болючість живота, нестабільність кісток тазу, деформація та нестабільність стегна спостерігаються часто, коли внутрішній крововилив у цих ділянках досить великий, щоб бути загрозливим для життя.
Зовнішня кровотеча контролюється прямим тиском. При кровотечі з кінцівок слід накладати турнікети, якщо кровотеча не контролюється прямим тиском. За допомогою двох внутрішньовенних катетерів великого діаметру (наприклад, 14-го або 16-го калібру) починають внутрішньовенне введення 0,9% розчину хлориду натрію або лактатного розчину Рінгера; за наявності ознак шоку та гіповолемії швидко вводять 1 л (20 мл/кг для дітей). Слід розглянути питання раннього призначення терапії цільною кров'ю або компонентами крові. Приліжкове вимірювання лактату або газів артеріальної крові (і розрахунок надлишку основ) може допомогти визначити ступінь тяжкості тканинної гіпоперфузії та шоку і, таким чином, допомогти у проведенні інфузійної терапії. Для пацієнтів, які потребують великих обсягів продуктів крові, були розроблені протоколи (протоколи масивної трансфузії), що включають оцінку згортання крові за допомогою методів тромбоеластографії або ротаційної тромбоеластографії (у тому випадку, якщо цей метод доступний) та передчасне введення транексамової кислоти.
За наявності глибоких клінічних підозр щодо серйозної внутрішньочеревної кровотечі, пацієнтам може знадобитися негайне проведення лапаротомії. Ендоваскулярна внутрішньоаортальна оклюзія балонним катетером (REBOA) може допомогти стабілізувати пацієнта перед хірургічним втручанням. Пацієнтам із масивною внутрішньогрудною кровотечею може знадобитися екстрена торакотомія та, можливо, аутогемотрансфузія крові, зібраної при зондовій торакостомії.
Цінні поради та підводні камені
Інвалідність (неврологічна дисфункція)
Неврологічну функцію оцінюють за наявності серйозного дефіциту діяльності головного та спинного мозку. Для оцінки рівня свідомості та ступеня тяжкості внутрішньочерепної травми використовуються Шкала коми Глазго (ШКГ; див. таблиці Шкала коми Глазго та Модифікована шкала коми Глазго для дітей грудного та молодшого віку) і реакція зіниць на світло.
Для скринінгу серйозної травми спинного мозку використовується оцінка грубої моторики та чутливості в кожній кінцівці. Шийний відділ хребта пальпують для виявлення болючості та деформацій і стабілізують жорстким коміром до того часу, поки не буде виключено травми шийного відділу хребта. З обережною ручною стабілізацією голови та шиї пацієнта перевертають на бік, щоб уможливити
Пальпацію грудного та поперекового відділів хребта
Огляд спини
Ректальне дослідження за показаннями для перевірки тонусу (знижений тонус вказує на можливу травму спинного мозку), передміхурової залози (високе положення передміхурової залози наводить на думку про травму уретри чи кісток тазу) та наявності крові
У Сполучених Штатах Америки більшість пацієнтів, які прибувають машинами швидкої допомоги, іммобілізують на довгій жорсткій дошці для полегшення транспортування і стабілізації у разі можливих переломів хребта. Пацієнтів слід перемістити з дошки якнайшвидше, оскільки лежати на ній досить незручно та протягом декількох годин можуть з'явитися пролежні (1).
Шкала ком Глазго
Ділянка, що оцінюється
Реагування
Бал*
Відкривання очей
Спонтанне відкривання
4
Відкриття очей на голосову команду
3
Відкриття очей у відповідь на біль, прикладений до кінцівок або грудини
2
Немає
1
Вербальний
Орієнтований
5
Дезорієнтований, але здатний відповідати на запитання
4
Неправильні відповіді на запитання; слова розбірливі
3
Незрозуміла мова
2
Немає
1
Моторний
Виконує команди
6
Реагує на біль цілеспрямованим рухом
5
Відсмикує кінцівку у відповідь на больовий стимул
4
Патологічне згинання у відповідь на біль (декортикаційна поза)
3
Патологічне (ригідне) розгинання (децеребраційна поза) у відповідь на біль
2
Немає
1
* Сума балів < 8 зазвичай розцінюється як кома та може свідчити про тяжку черепно-мозкову травму.
За матеріалами Teasdale G, Jennett B: Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 2:81-84; 1974. doi: 10.1016/s0140-6736(74)91639-0
Модифікована шкала ком Глазго для немовлят та дітей
Ділянка, що оцінюється
Немовлята
Діти
Бал*
Відкривання очей
Спонтанне відкривання
Спонтанне відкривання
4
Відкриття у відповідь на голосовий подразник
Відкриття у відповідь на голосовий подразник
3
Відкриття лише у відповідь на біль
Відкриття лише у відповідь на біль
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
Мовна реакція
Гулить і белькоче
Орієнтований, відповідає на запитання
5
Дратівливий плач
Заплутаний
4
Плаче у відповідь на біль
Незв'язаний набір слів
3
Стогне у відповідь на біль
Нерозбірливі слова або нероздільні звуки
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
Рухова реакція†
Рухається спонтанно й цілеспрямовано
Виконує команди
6
Відсмикування у відповідь на дотик
Локалізована відповідь на больовий подразник
5
Відсмикування у відповідь на біль
Відсмикування у відповідь на біль
4
Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)
Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)
3
Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)
Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
* Бал ≤ 12 вказує на тяжку травму голови. Бал ≤ 8 свідчить про можливу потребу в інтубації та штучній вентиляції, а також про необхідність моніторингу внутрішньочерепного тиску.
† Якщо пацієнт інтубований, непритомний або ще не вміє говорити, то найважливішою частиною цієї шкали є рухова реакція. Цей розділ слід ретельно оцінити.
За матеріалами Davis RJ et al: Head and spinal cord injury. In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM: Brain Insults in Infants and Children. New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al: Coma scale for use in brain-injured children. Critical Care Medicine 12:1018–1020, 1984 doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al: Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition. Neurosurgery 80(1):6-15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.
Пацієнтам із тяжкою черепно-мозковою травмою (бал за ШКГ < 8) може знадобитися ендотрахеальна інтубація для захисту дихальних шляхів, візуалізація головного мозку, оцінка нейрохірурга та лікування для попередження вторинного ураження головного мозку (наприклад, оптимізація артеріального тиску та оксигенації, профілактика судом, лікування підвищеного внутрішньочерепного тиску, іноді при транзиторній гіпервентиляції пацієнтів з ознаками загрози дислокації головного мозку).
Контроль шкідливого впливу/контроль зовнішніх умов
Щоб не пропустити пошкодження, пацієнтів повністю роздягають (розрізають елементи одягу) та оглядають всю поверхню тіла для виявлення ознак прихованої травми. Пацієнту забезпечують тепло (наприклад, ковдрами з підігрівом та за допомогою підігрітих внутрішньовенних рідин), щоб запобігти гіпотермії.
Вторинне обстеження
Після оцінювання безпосередніх загроз життю та стабілізації стану пацієнта проводиться більш ретельне обстеження та збирається цілеспрямований анамнез. Якщо спілкування з пацієнтом обмежене, то задовольняються «AMPLE (ПРОСТОЮ)» історією хвороби, яка містить важливу інформацію:
Allergies — алергії
Medications — лікарські препарати
Past medical history — медичний анамнез
Last meal — останній прийом їжі
Events of the injury — події травмування
Після того, як пацієнт повністю роздягнений, проводять його ретельний огляд «з голови до ніг»; зазвичай обстежують всі отвори і уважніше вивчають ділянки, що були обстежені при первинному огляді. Усі м’які тканини перевіряють на наявність пошкоджень і набряків, всі кістки пальпують щодо болючості, та оцінюють діапазон руху в суглобах (якщо немає явного перелому чи деформації).
Тяжко травмованим і загальмованим пацієнтам зазвичай встановлюють сечовий катетер, за умови відсутності ознак пошкодження уретри (наприклад, кров із сечівника, наявність синців у промежині). Тяжкопораненим пацієнтам після інтубації також часто встановлюють орогастральний зонд.
Відкриті рани покривають стерильними серветками, але обробку та лікування відкладають до повної оцінки та лікування більш серйозних ушкоджень. У випадках серйозних клінічно очевидних вивихів суглобів з вираженою деформацією або нервово-судинними порушеннями візуалізація та вправлення виконуються відразу після усунення безпосередньої загрози життю.
Очевидні або підозрювані переломи шинують до виконання повної оцінки серйозних травм та відповідних візуалізаційних досліджень. Клінічно очевидний нестабільний перелом кісток тазу стабілізується із застосуванням комерційного тазового поясу або простирадла, щоб допомогти закрити тазовий простір та зменшити кровотечу. При сильній кровотечі може знадобитися термінова ангіографічна емболізація, хірургічна фіксація або прямий хірургічний контроль.
У вагітних пацієнток із травмами першочерговим завданням є стабілізація стану жінки, що також є найкращим способом гарантувати стабільність плода. Пацієнткам із серйозною травмою або ознаками ускладнень вагітності (наприклад, порушення частоти серцевих скорочень плода, кровотеча з піхви, перейми) слід негайно звернутися до акушера. На терміні вагітності ≥ 20 тижнів можна пропальпувати дно матки на рівні пупка або вище, воно є достатньо великим, щоб стискати нижню порожнисту вену. Таким чином, іммобілізація в положенні лежачи може перешкоджати венозному відтоку і викликати гіпотензію. Щоб усунути стиснення, матку можна вручну відсунути до лівого боку пацієнтки або нахилити ліворуч всю дошку. Якщо у вагітної пацієнтки на терміні ≥ 20 тижнів має місце зупинка серця, а реанімаційні заходи виявилися безуспішними, протягом 4 хвилин після зупинки серця слід розпочати посмертний кесарів розтин (реанімаційну гістеротомію) із розродженням плода протягом 5 хвилин (2).
Якщо термін вагітності становить ≥ 22 тижнів (нижня межа життєздатності), здійснюється моніторинг плода, який продовжується протягом щонайменше 4–6 годин. Анти-D імунний глобулін Rh0(D) призначається всім резус-негативним жінкам навіть після незначної травми.
Дослідження
Методи візуалізації та лабораторні аналізи доповнюють клінічну оцінку. Пацієнти з проникаючою травмою зазвичай мають осередкові пошкодження, що дозволяє обмежитися візуалізацією явно залученого відділу чи відділів. Тупа травма, особливо якщо мало місце значне уповільнення (наприклад, серйозне падіння, автомобільна аварія), може вражати будь-яку частину тіла, тому проводяться візуалізуючі дослідження, які керуються механізмом травми та змінами при обстеженні.
Діагностична візуалізація шийного відділу хребта може бути відкладена у пацієнтів, які не перебувають у стані інтоксикації, не мають фокальних неврологічних симптомів, не відчувають болючість у шийному відділі хребта по середній лінії і не мають відволікаючих травм (наприклад, перелому стегнової кістки), а також бадьорі та при ясній свідомості. Для всіх інших пацієнтів повинні застосовуватися дослідження візуалізації шийного відділу хребта, переважно з використанням КТ.
Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки може виявити розрив дихальних шляхів, ураження легені, гемоторакс та пневмоторакс. Воно також може наводити на думку про розриви грудної аорти (наприклад, при розширенні середостіння). Однак КТ грудної клітки більш чутливою до більшості внутрішньогрудних ушкоджень і часто саме їй надають перевагу. Візуалізацію органів грудної клітки в даний час зазвичай проводять біля ліжка хворого з використанням розширеного цілеспрямованого ультразвукового дослідження при травмі (E-FAST), особливо якщо пацієнти перебувають у нестабільному стані. Можна виявити пневмоторакс, гемоторакс та гемоперикард.
Для пацієнтів, яким потрібна візуалізація після тяжкої множинної тупої травми часто застосовується КТ грудної клітки, черевної порожнини, тазу, хребта, голови або, особливо, комбінації цих обстежень.
Визначення внутрішньочеревної травми є важливим. Раніше для виявлення внутрішньоочеревинної кровотечі використовувався діагностичний перитонеальний лаваж (ДПЛ). При проведенні ДПЛ катетер для перитонеального діалізу вводять у перитонеальну порожнину через стінку черевної порожнини. Якщо аспірується > 10 мл крові, показано проведення екстреної лапаротомії. Якщо кров не аспірується, через катетер вливають 1 л 0,9% фізіологічного розчину та дозволяють йому витікати; аналіз витоку рідини використовується для призначення подальшої терапії. Проте у всіх регіонах з низьким рівнем ресурсів, ДПЛ часто замінюється дослідженням за протоколом Е-FAST, особливо у нестабільних пацієнтів УЗД є чутливим методом для виявлення значних обсягів внутрішньоочеревинної крові, при яких потрібне проведення невідкладної лапаротомії. Якщо стан пацієнтів стабільний, то перевага надається дослідженню за допомогою КТ: висока точність методу дозволяє провести візуалізацію заочеревинних структур та кісток, а також показує обсяг, а інколи й джерело кровотечі.
Якщо підозрюється перелом тазу, проводять КТ тазу; цей метод є більш точним, ніж просте рентгенологічне обстеження.
КТ голови зазвичай проводять для пацієнтів із зміною психічного стану або з фокальними неврологічними порушеннями, а також у пацієнтів, які зазнали втрати свідомості. Деякі дані свідчать про те, що КТ не потрібна пацієнтам із короткочасною втратою свідомості (тобто < 5 секунд) або транзиторною амнезією чи дезорієнтацією, але які під час обстеження доступні контакту із балом 15 за ШКГ. Візуалізація проводиться вільніше у пацієнтів із постійним головним болем, блюванням, амнезією, судомами, віком > 60 років, наркотичною або алкогольною інтоксикацією, а також у пацієнтів, які приймають антикоагулянти або антиагреганти. Щоби допомогти визначити, яким пацієнтам слід виконати КТ голови, було розроблено правила прийняття клінічних рішень (3). Ці правила прийняття рішень мають використовуватися з допоміжною метою, але не замінювати клінічну оцінку.
Для дітей з черепно-мозковою травмою, мережа прикладних досліджень дитячої невідкладної допомоги (PECARN) розробила алгоритм, який може допомогти обмежити вплив радіації на голову пацієнта при проведенні КТ; для дітей, яким інакше могла б бути проведена КТ, використовується клінічне спостереження.
Обстеження дітей віком від 0 до 2 років із травмою голови
* Включаючи збудження, сонливість, повторювані запитання та уповільнену реакцію на вербальне спілкування.
† У тому числі автомобільна аварія з викиданням пацієнта, смерть іншого пасажира або перекидання; зіткнення автомобіля з пішоходом або велосипедистом, що не носить шолом; та падіння з висоти > 0,9 м для дітей віком < 2 років, а також удар по голові міцним предметом.
‡ Відсутність інших ознак, що свідчать про черепно-мозкову травму, наприклад, лише втрата свідомості, головний біль, блювання, а також деякі гематоми шкіри голови у дітей віком > 3 місяців.
ВНД — відділення невідкладної допомоги; ШКГ — шкала ком Глазго; ВС — втрата свідомості.
За матеріалами Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0
Обстеження дітей віком ≥ 2 років із травмою голови
* Включаючи збудження, сонливість, повторювані запитання та уповільнену реакцію на вербальне спілкування.
† У тому числі автомобільна аварія з викиданням пацієнта, смерть іншого пасажира або перекидання; зіткнення автомобіля з пішоходом або велосипедистом, що не носить шолом; та падіння з висоти > 1,5 м для дітей віком ≥ 2 років, а також удар по голові міцним предметом.
‡ Відсутність інших ознак, що свідчать про черепно-мозкову травму, наприклад, лише втрата свідомості, головний біль, блювання, а також деякі гематоми шкіри голови у дітей віком > 3 місяців.
ВНД — відділення невідкладної допомоги; ШКГ — шкала ком Глазго; ВС — втрата свідомості.
За матеріалами Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS, et al for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network: Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: A prospective cohort study. Lancet 374: 1160-1170, 2009. doi:10.1016/S0140-6736(09)61558-0
Пацієнти з підозрою на пошкодження спинного мозку повинні бути обстежені за допомогою МРТ.
Пошкодження аорти слід запідозрити в пацієнтів з тяжкою травмою грудної клітки, спричиненою силою інерції при різкому гальмуванні, або за наявності ознак (наприклад, дефіциту пульсу або асиметричні дані артеріального тиску, ішемічне ураження кінцевих органів, підозрілі зміни на рентгенограмі грудної клітки). Цим пацієнтам може знадобитися проведення КТ-ангіографії або іншої візуалізації аорти. В пацієнтів із травматичним ушкодженням аорти для контролю частоти серцевих скорочень та артеріального тиску можуть бути використані бета-блокатори короткої дії.
Всіх пацієнтів із підозрою на значущу тупу травму грудної клітки підключають до кардіомонітора та виконують ЕКГ для виявлення пошкодження міокарда та аритмій. У пацієнтів із змінами на ЕКГ зазвичай визначають рівень серцевих маркерів у крові; інколи виконують ехокардіографію для оцінки пацієнта із можливим забиттям серця.
Пошкодження судин сонної артерії та хребетних судин слід розглядати в пацієнтів з травмою голови та шиї, особливо з односторонніми неврологічними симптомами, синдромом ременя безпеки (лінійна гематома від плечового ременя) або сприятливою травмою (наприклад, перелом хребців C1, C2 або C3; інший перелом шийного відділу хребта з підвивихом; переломи тіл хребців на кшталт «краплі, що висить»). Таким пацієнтам зазвичай призначають КТ-ангіографію.
Оглядові рентгенологічні обстеження виконують за підозри на переломи кісток або вивихи суглобів кінцівок. Інші візуалізаційні обстеження проводяться за конкретними показаннями (наприклад, ангіографія для діагностики та іноді емболізація судинних ушкоджень; КТ для кращого зображення переломів хребта, кісток тазу або складних внутрішньосуглобових переломів).
Лабораторні аналізи, які можуть бути корисними, включають
Загальний аналіз крові для визначення вихідного рівня
Серійне дослідження рівнів гемоглобіну для оцінки кровотечі
Визначення парціального тиску кисню в крові, парціального тиску вуглекислого газу в крові та дефіциту основ
Аналіз сечі на наявність крові
Рівень глюкози для оцінювання гіпоглікемії
Тип та перехресна проба на сумісність крові для можливого переливання крові
Дослідження згортання крові
Показники перфузії (рівень лактату в сироватці крові, дефіцит основ при вимірі газів артеріальної крові і, у пацієнтів з катетеризованою центральною веною, центральне венозне насичення киснем) показано для виявлення раннього або частково вилікуваного шоку. Інші машинально призначені дослідження (наприклад, електроліти та інші біохімічні показники) навряд чи будуть корисні, якщо тільки вони не передбачаються відповідною історією хвороби (наприклад, ниркова недостатність, застосування діуретиків).
Часто виконують токсикологічний скринінг (наприклад, вміст алкоголю в крові, токсикологічний скринінг сечі). Результати цих досліджень рідко впливають на характер негайного лікування, але можуть допомогти встановити розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, як потенційну причину травми, що дозволить вжити заходів для попередження травм надалі.
D-димер, фібриноген та продукти деградації фібрину можуть бути виміряні у вагітних травмованих пацієнток. Результати аналізів можуть бути патологічними в пацієнтів із відшаруванням плаценти; однак, ці тести не є ні чутливими, ні специфічними і не можуть остаточно підтвердити або виключити діагноз.
Довідкові матеріали щодо обстеження та лікування
1. Fischer PE, Perina DG, Delbridge TR, et al: Spinal motion restriction in the trauma patient — A Joint Position Statement. Prehosp Emerg Care 22(6):659-661, 2018. doi: 10.1080/10903127.2018.1481476
2. Jeejeebhoy FM, Zelop CM, Lipman S, et al: Cardiac arrest in pregnancy: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 132(18):1747-1773, 2015. doi: 10.1161/CIR.0000000000000300
3. Bouida W, Marghli S, Souissi S, et al: Prediction value of the Canadian CT head rule and the New Orleans criteria for positive head CT scan and acute neurosurgical procedures in minor head trauma: A multicenter external validation study. Ann Emerg Med 61(5): 521-527, 2013. doi: 10.1016/j.annemergmed.2012.07.016
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Заява Американської колегії хірургів щодо призначення травматологічних центрів на основі системної потреби: це доповнення до заяви 2014 р. було додано в червні 2021 р. для вирішення конкретних питань, пов'язаних із економічними факторами, які впливають на системи надання допомоги при травмах.
Мережа прикладних досліджень дитячої невідкладної допомоги (PECARN): на цьому сайті наведено інформацію про багатоцентрові наукові дослідження з профілактики та лікування гострих захворювань та травм у дітей.