Гемоторакс — це накопичення крові в плевральному просторі.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Звичайна причина гемотораксу — це розрив легені, міжреберної судини або внутрішньої грудної артерії. Він може виникати внаслідок проникаючої або тупої травми. Гемоторакс часто супроводжується пневмотораксом (гемопневмоторакс).

Об'єм кровотечі коливається від мінімального до масивного. Масивний гемоторакс найчастіше визначається як швидке накопичення ≥ 1000 мл крові. Поширеним явищем є шок.

Гемоторакс Зображення © Springer Science+Business Media

Пацієнти з масивним об'ємом крововиливу часто мають задишку, а також зниження дихальних шумів та притуплення перкуторного звуку (їх часто важко оцінити під час початкової оцінки пацієнтів із множинними травмами). У пацієнтів з менш масивними гемотораксами зміни можуть бути непомітними.

Діагностика гемоторакса Рентгенографія органів грудної клітки

Іноді обстеження E-FAST (розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі) Гемоторакс підозрюється на підставі симптомів і змін, виявлених під час фізикального обстеження. Діагноз зазвичай підтверджується рентгенологічним дослідженням органів грудної клітки та іноді обстеженням E-FAST або КТ.