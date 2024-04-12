Тупе ушкодження серця — це тупа травма грудної клітки, що призводить до забою м'язів міокарда, розриву камери серця або розриву серцевого клапана. Іноді удар по передній стінці грудної клітки спричиняє зупинку серця без будь-якого структурного ураження (струс серця).

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Прояви різняться залежно від ушкодження.

Забій міокарду може бути незначним та безсимптомним, хоча може бути тахікардія. У деяких пацієнтів розвиваються порушення провідності та/або аритмії.

Розрив шлуночків, як правило, швидко призводить до смерті, але пацієнти з меншими ураженням, особливо правобічними, можуть доживати до появи ознак тампонади серця. Тампонада внаслідок розриву передсердя може проявлятися більш поступово.

Може виникати розрив клапана, що призводить до появи серцевого шуму та іноді проявів серцевої недостатності (наприклад, задишка, вологі хрипи в легенях, іноді гіпотензія), які можуть швидко розвиватися.

Розрив перегородки спочатку може не викликати симптомів, але пізніше в пацієнтів можуть з'являтися ознаки серцевої недостатності.

Струс серця — це раптова зупинка серця після удару по передній стінці грудної клітки у пацієнтів без вже існуючого чи травматичного структурного захворювання серця. Зазвичай цей удар заподіюється швидким, твердим снарядом (наприклад, бейсбольним м'ячем, хокейною шайбою) з відносно низькою кінетичною енергією. Патофізіологія незрозуміла, але може бути важливим час удару відносно серцевого циклу. Початковим ритмом зазвичай є фібриляція шлуночків.

Діагностика тупого ушкодження серця ЕКГ

Ехокардіографія

Серцеві ферменти Ушкодження серця слід підозрювати у пацієнтів із серйозною травмою грудної клітки та будь-якими ознаками посиленого серцебиття, аритмії, нових серцевих шумів чи тахікардії або гіпотензії нез'ясованої етіології. Більшості пацієнтів із серйозною тупою травмою грудної клітки необхідно зареєструвати ЕКГ у 12 відведеннях. При забої міокарда ЕКГ може виявити зміни сегмента ST, які імітують серцеву ішемію або інфаркт. Найбільш поширеними порушеннями провідності є фібриляція передсердь, блокада ніжки пучка Гіса (зазвичай правої), синусова тахікардія невідомої етіології та поодинокі або множинні передчасні скорочення шлуночків. Обстеження E-FAST (розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі) зазвичай виконується під час первинної реанімації та може показати аномалії руху стінок, наявність рідини в порожнині перикарду, або розрив камери чи клапану. Пацієнти, в яких тупе ураження серця підозрюється на основі клінічних даних, змін на ЕКГ чи при обстеженні E-FAST, мають пройти формальну ехокардіографію для оцінки функції та виявлення анатомічних аномалій. Серцеві маркери (наприклад, тропонін) мають найбільшу цінність для виявлення тупого ушкодження серця і, таким чином, можуть допомогти виключити його. Якщо серцеві маркери та ЕКГ є нормальними, а аритмії відсутні, тупе ушкодження серця можна безпечно виключити.

Лікування тупих ушкоджень серця Симптоматичне лікування Пацієнти із забоєм міокарда, що викликає порушення провідності, потребують 24-годинного кардіомоніторингу, оскільки протягом цього часу у них є ризик виникнення раптових аритмій. Лікування є переважно підтримувальним (наприклад, лікування симптоматичних аритмій або серцевої недостатності), при цьому втручання мало коли потрібні. Хірургічне відновлення показане у рідкісних випадках розриву міокарда або клапанів. Пацієнти зі струсом серця проходять лікування з приводу аритмії (наприклад, серцево-легенева реанімація [СЛР] та дефібриляція з подальшим стаціонарним спостереженням).