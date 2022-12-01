Переломи кісток ключиці є одними з найпоширеніших переломів, особливо серед дітей. Діагноз встановлюють за допомогою звичайної рентгенографії. Більшість типів таких переломів лікують шляхом накладання підтримувальної пов'язки.
(Див. також «Огляд переломів».)
Етіологія переломів ключиці
Переломи ключиці зазвичай виникають у результаті падіння на бік на плече або, що трапляється рідше, у результаті прямого удару.
Класифікація
Традиційно лікування ґрунтувалося на основі наступної класифікації.
Клас А включають переломи кісток в середній третині та становлять близько 80% від усіх переломів ключиці. Проксимальний фрагмент часто зміщається вгору, оскільки його тягне за собою груднинно-ключично-соскоподібний м'яз. Підключичні судини ушкоджуються рідко.
Клас B включає переломи кісток в дистальній третині, які становлять близько 15% від усіх переломів ключиці. Зазвичай вони виникають внаслідок прямого удару. Виокремлюють 3 підтипи таких переломів:
Тип І: Позасуглобовий та без зміщення; зазвичай функція клювоподібно-ключичної зв'язки (сильна і структурно важлива зв’язка) збережена.
Тип II: Позасуглобовий та без зміщення; зазвичай супроводжується розривом клювоподібно-ключичної зв'язки, при цьому проксимальний фрагмент зазвичай зміщений вгору, оскільки його тягне за собою груднинно-ключично-соскоподібний м'яз.
Тип III: Перелом, що зачіпає внутрішньосуглобову поверхнюі акроміально-ключичного суглоба, що підвищує ризик розвитку остеоартриту (див. мал. «Переломи ключиці класу В»).
Клас С включає переломи кісток в проксимальній третині, які становлять близько 5% від усіх переломів ключиці. Ці переломи зазвичай виникають внаслідок значного силового впливу, і тому вони можуть супроводжуватися травмами органів грудної клітки або пошкодженням грудино-ключичного суглоба.
Переломи ключиці класу B
Симптоми та ознаки переломів ключиці
Ділянка над переломом болюча, і пацієнти можуть відчувати рух фрагментів перелому та нестабільність. Деякі пацієнти скаржаться на біль у плечі. Відведення руки викликає біль.
Переломи класу А та позасуглобові переломи класу В зазвичай викликають видиме зміщення кісток, яке пальпується. При значному зміщенні переломи можуть значно розтягувати шкіру.
Діагностика переломів ключиці
Рентгенографія
Скотт Камазіне (Scott Camazine) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Клінічна оцінка часто дозволяє встановити діагноз, але зазвичай проводиться рентгенографія в передньо-задній проекції, а іноді проводиться у верхівковій лордотичній проекції або рентгенограма під кутом 45° вгору. Однак деякі переломи класу C та внутрішньосуглобові переломи класу B потребують інших візуалізаційних методів досліджень (наприклад, КТ).
Лікування переломів ключиці
Підтримувальна пов'язка
У разі розриву клювоподібно-ключичної зв'язки, зазвичай необхідно проведення хірургічного втручання
Багато переломів супроводжуються мінімальним зміщенням, і їх можна лікувати за допомогою накладання підтримувальної пов'язки для зручності на термін 4-6 тижнів. Накладання хрестоподібної пов'язки більше не рекомендується — було показано, що клінічні результати не є кращими, ніж при використанні звичайної косинкової пов'язки (1), при цьому проста косинкова пов'язка часто є більш зручною.
Зазвичай репозиція не вимагається, навіть у випадках переломів зі значними кутовими деформаціями.
Однак, якщо шкіра суттєво натягнута (зазвичай це переломи класу А), може знадобитися негайна консультація лікаря-ортопеда. Зазвичай такі переломи все ще успішно фіксуються за допомогою підтримувальної пов'язки, але якщо їх не лікувати негайно, кістка може проколоти шкіру, в результаті чого утвориться відкритий перелом.
При переломах II типу класу В розрив клювоподібно-ключичної зв’язки зазвичай потребує хірургічного втручання з боку хірурга-ортопеда. Наприклад, якщо у пацієнта спостерігається дистальний перелом ключиці з вираженим зміщенням проксимального фрагмента, його слід направити до хірурга-ортопеда для проведення хірургічного відновлення клювоподібно-ключичної зв’язки.
У випадку переломів типу III класу В рання мобілізація може допомогти зменшити ризик розвитку остеоартриту.
Цінні поради та підводні камені
Переломи класу C зі зміщенням потребують проведення репозиції хірургом-ортопедом.
Довідковий матеріал щодо лікування
1. Culver A, Messick B, Burroughs K: Is a figure of eight bandage better than a simple sling for midshaft clavicle fractures in adults? Evidence-Based Practice 24(9): 41–42. doi: 10.1097/EBP.0000000000001213
Ключові моменти
Більшість переломів ключиці діагностують на основі клінічних даних.
Більшість переломів ключиць лікують шляхом накладання підтримувальної пов'язки.
Допомога хірурга-ортопеда може знадобитися в разі необхідності проведення репозиції переломів класу С і, як правило, задля хірургічної репозиції переломів типу II класу В.