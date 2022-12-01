Традиційно лікування ґрунтувалося на основі наступної класифікації.

Клас А включають переломи кісток в середній третині та становлять близько 80% від усіх переломів ключиці. Проксимальний фрагмент часто зміщається вгору, оскільки його тягне за собою груднинно-ключично-соскоподібний м'яз. Підключичні судини ушкоджуються рідко.

Клас B включає переломи кісток в дистальній третині, які становлять близько 15% від усіх переломів ключиці. Зазвичай вони виникають внаслідок прямого удару. Виокремлюють 3 підтипи таких переломів:

Тип І: Позасуглобовий та без зміщення; зазвичай функція клювоподібно-ключичної зв'язки (сильна і структурно важлива зв’язка) збережена.

Тип II: Позасуглобовий та без зміщення; зазвичай супроводжується розривом клювоподібно-ключичної зв'язки, при цьому проксимальний фрагмент зазвичай зміщений вгору, оскільки його тягне за собою груднинно-ключично-соскоподібний м'яз.

Тип III: Перелом, що зачіпає внутрішньосуглобову поверхнюі акроміально-ключичного суглоба, що підвищує ризик розвитку остеоартриту (див. мал. «Переломи ключиці класу В»).

Клас С включає переломи кісток в проксимальній третині, які становлять близько 5% від усіх переломів ключиці. Ці переломи зазвичай виникають внаслідок значного силового впливу, і тому вони можуть супроводжуватися травмами органів грудної клітки або пошкодженням грудино-ключичного суглоба.