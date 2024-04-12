Флотуюча грудна клітка — це множинні переломи ≥ 3 прилеглих ребер, що призводить до відокремлення сегменту грудної клітки від решти грудної клітки. Вона є маркером пошкодження підлеглої легені.

(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).

Окреме ребро може зламатися більш ніж в одному місці. Якщо декілька (3 або більше) прилеглих ребер ламається в ≥ 2 місцях, переломи в кожному ребрі призводять до того, що сегмент грудної стінки втрачає механічне з'єднання з рештою грудної клітки (флотуючий сегмент). Цей флотуючий сегмент рухається парадоксально (тобто назовні при видиху і всередину при вдиху — див. рисунок Флотуюча грудна клітка).

Пацієнти мають високий ризик ускладнень з боку дихальної системи, в основному через те, що велика сила, необхідна для виникнення флотуючої грудної клітки, зазвичай викликає значний забій легені. Крім того, парадоксальний рух грудної клітки збільшує виконувану під час дихання роботу, а біль у грудній стінці призводить до обмеження глибокого вдиху і, таким чином, максимальної вентиляції.

Флотуюча грудна клітка

Діагностика флотуючої грудної клітки Збір анамнезу та фізикальне обстеження Діагностика флотуючої грудної клітки є клінічною, в ідеалі базується на спостереженні за парадоксальними рухами флотуючого сегмента під час дихання. Однак цей рух може бути важко перевірити, якщо глибина вдиху обмежена внаслідок болю або оглушення внаслідок інших травм. Парадоксальний рух не відбувається, якщо пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, але флотуючий сегмент може бути ідентифікований за його більш сильним випинанням назовні під час роздування легень. Пальпація часто може виявити крепітацію флотуючого сегмента та підтвердити аномальний рух грудної стінки. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки може допомогти підтвердити переломи кісток і, як правило, показує забій підлеглої легені. При рентгенологічному дослідженні розриви хрящів не виявляються.