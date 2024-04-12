Перелом ребер

Внаслідок тупого ушкодження грудної клітки може виникати перелом одного або більше ребер.
(Див. також Загальні відомості про травму грудної клітки).
НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Зазвичай переломи ребер виникають внаслідок різкого ушкодження стінки грудної клітки, зазвичай під дією значної сили (наприклад, внаслідок різкого гальмування, удару бейсбольною битою, падіння з великої висоти), проте іноді в літніх пацієнтів потрібна лише слабка або помірна сила (наприклад, незначне падіння). Якщо ≥ 3 прилеглих ребер ламаються в 2 різних місцях, відірваний сегмент призводить до появи флотуючої грудної клітки.
Цінні поради та підводні камені
Можуть виникати супутні ушкодження грудної клітки, включаючи
Ушкодження аорти, підключичних судин або серця (зустрічаються нечасто, але можуть виникати при різкому гальмуванні, особливо якщо ламається 1 або 2 ребро)
Ушкодження селезінки або органів черевної порожнини (з переломами будь-яких ребер із 7 по 12)
Розрив легені або забій легені
Пневмоторакс (див. Пневмоторакс [травматичний] та Пневмоторакс [напружений])
Ушкодження трахеобронхіального дерева (нечасто)
Ускладнення
Більшість ускладнень переломів ребер виникають внаслідок супутніх ушкоджень. Ізольовані переломи ребер є болючими, але рідко спричиняють ускладнення. Однак інспіраторна іммобілізація грудної клітки (неповне вдихання через біль) може викликати ателектаз і пневмонію, особливо у пацієнтів старшого віку або у пацієнтів із множинними переломами. Як результат, у пацієнтів похилого віку за наявності множинних переломів ребер спостерігається високий рівень смертності (до 20 %). У молодих здорових пацієнтів та пацієнтів з переломами 1 або 2 ребер ці ускладнення виникають рідко.
Симптоми та ознаки перелому ребер
Біль є тяжкою, посилюється рухами тулуба (включаючи кашель або глибоке дихання), і триває кілька тижнів. Уражені ребра є досить болючими. Іноді лікар може виявити крепітацію ураженого ребра при переміщенні сегменту перелому під час пальпації.
Діагностика перелому ребер
Зазвичай рентгенологічне дослідження органів грудної клітки
Деякі переломи ребер може виявити пальпація стінки грудної клітки. Деякі клініцисти вважають, що анамнез і фізикальне обстеження є достатніми для здорових пацієнтів з незначною травмою. Однак у пацієнтів зі значною тупою травмою зазвичай виконується рентгенологічне дослідження органів грудної клітки для виявлення супутніх ушкоджень (наприклад, пневмотораксу, забою легені). Багато переломів ребер на рентгенограмі органів грудної клітки не помітні, може виконуватися візуалізація окремих ребер, але виявлення всіх переломів ребер за допомогою рентгенографії зазвичай є непотрібним. Інші діагностичні обстеження, такі як КТ, виконуються для виявлення супутніх ушкоджень за наявності клінічної підозри.
Лікування перелому ребер
Аналгезія
Гігієна легень
Хірургічна стабілізація
Лікування переломів ребер зазвичай вимагає застосування опіоїдних анальгетиків, хоча опіоїди також можуть пригнічувати дихання та посилювати ателектаз. Деякі лікарі одночасно призначають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП).
Щоб мінімізувати легеневі ускладнення, пацієнти повинні свідомо та часто (наприклад, щогодини, коли пацієнт не спить) глибоко дихати або кашляти. Притримування (фактично іммобілізація) ураженої ділянки розкритою долонею або подушкою може мінімізувати біль під час глибокого дихання або кашлю. Пацієнтів госпіталізують, якщо в них є ≥ 3 переломів або фонова серцево-легенева недостатність. Зазвичай слід уникати іммобілізації (наприклад, шляхом бинтування еластичним бинтом або лейкопластирем). Це призводить до обмеження дихання та може сприяти розвитку ателектаза та пневмонії. Якщо пацієнти не можуть кашляти або глибоко дихати, незважаючи на пероральні або внутрішньовенні анальгетики, можна розглянути можливість епідурального введення препаратів або блокади міжреберних нервів.
Окремим пацієнтам може бути корисна хірургічна стабілізація переломів ребер, особливо при флотуючій грудній клітці з дихальною недостатністю, або з триваючою нестабільністю, деформацією стінки грудної клітки, або з болем внаслідок незрощення або неправильного зрощення (1, 2).
Довідкові матеріали щодо лікування
1. Kasotakis G , Hasenboehler EA, Streib EW, et al: Operative fixation of rib fractures after blunt trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg 82(3), 618-626, 2017. doi: 10.1097/TA.0000000000001350
2. Dehghan N, Nauth A, Schemitsch E, et al: Operative vs nonoperative treatment of acute unstable chest wall injuries: A randomized clinical trial. JAMA Surg 157(11):983, 2022. doi: 10.1001/jamasurg.2022.4299
Ключові моменти
Ускладнення виникають внаслідок супутнього ушкодження легень, селезінки або судин, або розвитку пневмонії через іммобілізацію, а не через переломи ребер як такі.
Зазвичай рентгенівська ідентифікація всіх переломів ребер є непотрібною.
Біль може бути сильним і тривати протягом тижнів, зазвичай потребуючи призначення опіоїдних анальгетиків.
Іммобілізація шляхом бинтування еластичним бинтом або лейкопластирем не має виконуватися, оскільки це призводить до обмеження дихання та може сприяти розвитку ателектаза та пневмонії.