Перелом ребер

Аналгезія

Гігієна легень

Хірургічна стабілізація

Лікування переломів ребер зазвичай вимагає застосування опіоїдних анальгетиків, хоча опіоїди також можуть пригнічувати дихання та посилювати ателектаз. Деякі лікарі одночасно призначають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП).

Щоб мінімізувати легеневі ускладнення, пацієнти повинні свідомо та часто (наприклад, щогодини, коли пацієнт не спить) глибоко дихати або кашляти. Притримування (фактично іммобілізація) ураженої ділянки розкритою долонею або подушкою може мінімізувати біль під час глибокого дихання або кашлю. Пацієнтів госпіталізують, якщо в них є ≥ 3 переломів або фонова серцево-легенева недостатність. Зазвичай слід уникати іммобілізації (наприклад, шляхом бинтування еластичним бинтом або лейкопластирем). Це призводить до обмеження дихання та може сприяти розвитку ателектаза та пневмонії. Якщо пацієнти не можуть кашляти або глибоко дихати, незважаючи на пероральні або внутрішньовенні анальгетики, можна розглянути можливість епідурального введення препаратів або блокади міжреберних нервів.

Окремим пацієнтам може бути корисна хірургічна стабілізація переломів ребер, особливо при флотуючій грудній клітці з дихальною недостатністю, або з триваючою нестабільністю, деформацією стінки грудної клітки, або з болем внаслідок незрощення або неправильного зрощення (1, 2).