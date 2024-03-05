Аферез - це процес відокремлення клітинних і розчинних компонентів крові за допомогою спеціального пристрою. Аферез часто проводиться для донорів, у яких центрифугують цільну кров для отримання окремих компонентів крові (наприклад, еритроцитів [RBC], тромбоцитів, плазми на основі питомої ваги) для переливання крові різним пацієнтам. Аферез також можна застосовувати терапевтично для лікування різних розладів (1).
Терапевтичний аферез включає плазмообмін і цитаферез
Аферез, як правило, добре переноситься здоровими донорами. Однак існує багато незначних і кілька серйозних ризиків.
Введення великих внутрішньовенних катетерів, необхідних для аферезу, може спричинити ускладнення (наприклад, кровотечу, інфекцію, пневмоторакс).
Антикоагулянт цитрату може знизити рівень іонізованого кальцію в сироватці крові.
Заміна плазми пацієнта колоїдним розчином (наприклад, 5 % альбуміном або свіжозамороженою плазмою не замінює IgG і фактори згортання).
Більшість ускладнень можна лікувати пильно спостерігаючи за станом пацієнта та регулюючи процедуру, але все одно виникали деякі тяжкі реакції та кілька смертей.
Плазмаферез
Плазмаферез стосується процесу відокремлення плазми від крові, зазвичай шляхом центрифугування або фільтрації. Плазмаферез часто проводиться лише в здорових донорів із метою отримання плазми крові, яка використовується для переливання пацієнтам, або як джерело похідних препаратів плазми (наприклад, альбуміну, фактора згортання крові), отриманих з плазми, взятої з тисяч донорських одиниць. Оскільки донори зазвичай дають лише 1 одиницю (приблизно 500 мл) плазми і повинні мати хороший стан здоров'я, немає необхідності замінювати видалену плазму.
Плазмаферез також може бути проведений терапевтично для видалення певних шкідливих речовин (наприклад, аутоантитіл, імунних комплексів), які циркулюють у плазмі. Оскільки необхідно видалити великі об’єми плазми, пацієнтам переливають плазму здорових донорів; таким чином, цей процес називається плазмообміном.
Плазмообмін
Терапевтичний плазмообмін видаляє компоненти плазми з крові. Сепаратор клітин крові витягує плазму пацієнта та повертає еритроцити та тромбоцити в плазму або в рідину, що замінює плазму; для цього надають перевагу використанню 5 % розчину альбуміну, а не свіжозамороженої плазми (за винятком пацієнтів із тромботичною тромбоцитопенічною пурпурою), оскільки він викликає менше реакцій і не передає інфекції. Терапевтичний плазмообмін нагадує діаліз, але, крім того, може видаляти токсичні речовини, зв’язані з білком. Обмін одним об'ємом видаляє приблизно 65 % таких компонентів.
Щоб отримати користь, необхідно проводити плазмообмін при захворюваннях, при яких плазма містить відому патогенну речовину, і плазмообмін слід видаляти цю речовину швидше, ніж організм її виробляє. Наприклад, при аутоімунних захворюваннях, що швидко прогресують, можна використовувати плазмообмін для видалення наявних шкідливих компонентів плазми (наприклад, кріоглобулінів, антигломерулярних антитіл до базальної основи), тоді як імуносупресивні або цитотоксичні препарати пригнічують їх майбутнє вироблення.
Існує багато складних показань. Зазвичай лікарі дотримуються Рекомендацій з використання терапевтичного аферезу Американського товариства аферезу (1). Частота плазмообміну, об’єм, який потрібно видалити, замінна рідина та інші змінні визначаються індивідуально.
При ЛПНЩ-аферезі холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) можна вибірково видаляти з плазми шляхом адсорбції у колонці.
Під час фотоферезу мононуклеарні клітини вибірково видаляють шляхом центрифугування та обробляють фотоактивними препаратами (наприклад, 8-метоксипсораленом), які потім активуються ультрафіолетовим світлом. Фотоферез — це форма імуномодулюючої терапії.
При імуноабсорбції антитіло або антиген видаляють із плазми шляхом комбінування з антигеном або антитілом, вибраними для зв’язування цільового антитіла або антигена в колонці.
Ускладнення плазмообміну подібні до ускладнень терапевтичного цитаферезу.
Цитаферез
При цитаферезі клітинні компоненти крові (наприклад, еритроцити, білі кров'яні тільця [лейкоцити], тромбоцити) розділяються. Цитаферез часто робиться на донорській крові, щоб кожен компонент міг бути наданий іншому реципієнту. Циклаферез також може бути проведений терапевтично для видалення надлишків або дефектних клітинних компонентів.
Терапевтичний цитаферез
Терапевтичний цитаферез видаляє клітинні компоненти з крові, повертаючи плазму.
Найчастіше він використовується для видалення дефектних еритроцитів і заміни їх нормальними у пацієнтів із серповидноклітинною анемією, які мають такі стани:
Гострий грудний синдром
Інсульт
Вагітність
Часті тяжкі серповидноклітинні кризи
Обмінна трансфузія еритроцитів досягає рівнів гемоглобіну S < 30 % без ризику підвищення в'язкості, що може виникати при простому переливанні крові внаслідок підвищення гематокриту.
Терапевтичний цитаферез також можна застосовувати для зменшення тяжкого тромбоцитозу або лейкоцитозу (циторедукція) при гострому лейкозі або в прискореній чи бластній кризовій фазі хронічного мієлоїдного лейкозу, коли існує ризик кровотечі, тромбозу або ускладнення з боку легенів або церебральних ускладнень при екстремальному лейкоцитозі (лейкостазі).
Терапевтичне видалення тромбоцитів (тромбоцитерез) є ефективним при есенціальній тромбоцитемії, оскільки тромбоцити не замінюються так швидко, як лейкоцити. Одна або 2 процедури можуть знизити кількість тромбоцитів до меншого рівня, але ефект є тимчасовим і кількість тромбоцитів не відновлюється до норми.
Методом терапевтичного видалення лейкоцитів (лейкаферез) можна видалити кілограми лейкоцитарної плівки за декілька процедур, і це часто полегшує лейкостаз. Однак саме зниження кількості лейкоцитів може бути легким і лише тимчасовим.
Інші варіанти використання цитаферезу:
Збір стовбурових клітин периферичної крові для аутологічної або алогенної реконструкції кісткового мозку (альтернатива трансплантації кісткового мозку)
Збір лімфоцитів для використання в імуномодулюючій терапії раку (адоптивна імунотерапія)
Довідковий матеріал
1. Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. J Clin Apher 2023;38(2):77-278. doi:10.1002/jca.22043