Терапевтичний аферез

Терапевтичний плазмообмін видаляє компоненти плазми з крові. Сепаратор клітин крові витягує плазму пацієнта та повертає еритроцити та тромбоцити в плазму або в рідину, що замінює плазму; для цього надають перевагу використанню 5 % розчину альбуміну, а не свіжозамороженої плазми (за винятком пацієнтів із тромботичною тромбоцитопенічною пурпурою), оскільки він викликає менше реакцій і не передає інфекції. Терапевтичний плазмообмін нагадує діаліз, але, крім того, може видаляти токсичні речовини, зв’язані з білком. Обмін одним об'ємом видаляє приблизно 65 % таких компонентів.

Щоб отримати користь, необхідно проводити плазмообмін при захворюваннях, при яких плазма містить відому патогенну речовину, і плазмообмін слід видаляти цю речовину швидше, ніж організм її виробляє. Наприклад, при аутоімунних захворюваннях, що швидко прогресують, можна використовувати плазмообмін для видалення наявних шкідливих компонентів плазми (наприклад, кріоглобулінів, антигломерулярних антитіл до базальної основи), тоді як імуносупресивні або цитотоксичні препарати пригнічують їх майбутнє вироблення.

Існує багато складних показань. Зазвичай лікарі дотримуються Рекомендацій з використання терапевтичного аферезу Американського товариства аферезу (1). Частота плазмообміну, об’єм, який потрібно видалити, замінна рідина та інші змінні визначаються індивідуально.

При ЛПНЩ-аферезі холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) можна вибірково видаляти з плазми шляхом адсорбції у колонці.

Під час фотоферезу мононуклеарні клітини вибірково видаляють шляхом центрифугування та обробляють фотоактивними препаратами (наприклад, 8-метоксипсораленом), які потім активуються ультрафіолетовим світлом. Фотоферез — це форма імуномодулюючої терапії.

При імуноабсорбції антитіло або антиген видаляють із плазми шляхом комбінування з антигеном або антитілом, вибраними для зв’язування цільового антитіла або антигена в колонці.

Ускладнення плазмообміну подібні до ускладнень терапевтичного цитаферезу.