Лихорадка у детей грудного и младшего возраста

При хронической лихорадке (лихорадке неясного происхождения), лабораторная диагностика и визуализация должны быть направлены на выявление вероятных причин лихорадки, исходя из возраста пациента, а также данных анамнеза и осмотра. Беспорядочное проведение лабораторных исследований вряд ли будет полезным и может быть вредным (т.е., из-за побочных эффектов излишних подтверждающих анализов или ложно-позитивных результатов). Скорость оценки диктуется состоянием ребенка. Оценка должна быть быстрой, если ребенок выглядит болезненно, и может быть более тщательной, если ребенок выглядит хорошо.

Все дети с лихорадкой неясного происхождения должны пройти

Клинический анализ крови с ручным подсчетом лейкоцитарной формулы

Анализ на скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок (СРБ)

Посев крови

Общий анализ и посев мочи

Рентгенография грудной клетки

Электролиты сыворотки, азот мочевины крови (АМК), креатинин, альбумин, и печеночные ферменты

Серологическое тестирование на ВИЧ

Туберкулиновая кожная проба или анализ активности интерферона-гамма

Результаты этих исследований в сочетании с данными анамнеза и физического обследования могут сфокусировать дальнейшие диагностические тесты.

Анемия может быть признаком малярии, инфекционного эндокардита, воспалительного заболевания кишечника, системная красная волчанка, или туберкулез (ТБ). Тромбоцитоз является неспецифическим признаком острой фазы. Общее количество лейкоцитов и формула, как правило, менее показательны, хотя дети с абсолютным количеством нейтрофилов > 10 000/мкл (> 10 × 109/л) имеют более высокий риск серьезной бактериальной инфекции. Если присутствуют атипичные лимфоциты, наиболее вероятна вирусная инфекция. Незрелые лейкоциты являются поводом для дальнейшего обследования на лейкемию. Эозинофилия может быть признаком паразитарных, грибковых, неопластических, аллергических или иммунодефицитных заболеваний.

СОЭ и СРБ являются неспецифическими признаками острой фазы и общими показателями воспаления; повышенной СОЭ или СРБ свидетельствует о меньшей вероятности искусственной лихорадки. Нормальные показатели СОЭ или СРБ могут замедлить темпы оценки. Тем не менее, СОЭ или СРБ могут быть в пределах нормы при невоспалительных причинах лихорадки неизвестного происхождения ( see table Некоторые причины лихорадки неизвестного происхождения (ЛНП)).

Всем пациентам с лихорадкой неизвестного происхождения необходимо провести посев крови хотя бы однажды, а если вероятность серьезной бактериальной инфекции высока, то чаще. Пациентам, с какими-либо проявлениями инфекционного эндокардита, необходимо провести три посева крови в течение 24 часов. Положительный посев крови, в частности, на S. aureus, должен вызвать подозрение на скрытую скелетную или висцеральную инфекцию или эндокардит, что является основанием для проведения сканирования костей и/или эхокардиографии.

Общий анализ и посев мочи имеют большое значение, потому что инфекция мочевыводящих путей является одной из наиболее частых причин лихорадки неясного происхождения у детей. Пациенты с лихорадкой неясного происхождения должны пройти рентгенографию органов грудной клетки, чтобы исключить наличие инфильтратов и лимфаденопатии, даже если обследование легких в норме. Электролиты сыворотки, АМК, креатинин, альбумин, и печеночные ферменты измеряются для исключения поражений почек и печени. Серологические тесты на ВИЧ и туберкулиновая кожная проба (с использованием очищенного производного белка) или анализ высвобождения интерферона-гамма проводятся, потому что первичная ВИЧ-инфекция или туберкулез могут проявляться как лихорадка неизвестного происхождения.

Прочие исследования проводятся выборочно на основе симптомов:

Исследование стула

Исследование костного мозга

Серологическое тестирование на специфические инфекции

Тестирование на заболевания соединительной ткани и иммунодефициты

Визуализация

Посев кала или исследование на предмет выявления яиц глист и паразитов может быть обосновано у больных с жидким стулом или после недавнего путешествия. Энтерит, вызванный Salmonella иногда может проявляться как лихорадка неизвестного происхождения без диареи.

Исследование костного мозга у детей является наиболее информативным в диагностике рака (особенно лейкемии) или других гематологических заболеваний (например, гемофагоцитарной болезни) и может быть обосновано у детей с гепатоспленомегалией, лимфаденопатией или цитопенией неизвестной этиологии.

Серологические тесты могут быть обоснованы, включая но не ограничиваясь следующими случаями: Эпштейн-Барр вирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, бартонеллез (болезнь кошачьих царапин), сифилис и некоторые грибковые и паразитарные инфекции.

Тест на антинуклеарные антитела (АНА) необходимо сделать детям > 5 лет с наличием ревматологических заболеваний в семейном анамнезе. Положительный тест ANA предполагает системное заболевание соединительной ткани, в частности, системную красную волчанку. Уровни иммуноглобулинов (IgG, IgA и IgM) должены быть измерены у детей при безрезультатном первичном осмотре. Низкие уровни могут указывать на иммунодефицит. Повышение уровней может свидетельствовать о хронической инфекции или аутоиммунном заболевании.

Визуализация придаточных пазух носа, сосцевидного отростка и желудочно-кишечного тракта изначально необходима только тогда, когда у детей обнаруживаются симптомы или признаки вовлечения этих участков, но также может быть оправдана когда лихорадка неизвестного происхождения остается невыясненной после первичного тестирования. Дети с повышением СОЭ или СРБ, анорексией и потерей веса должны обследоваться на воспалительное заболевание кишечника, в особенности, если у них есть жалобы со стороны ЖКТ с или без анемии. Тем не менее, визуализацию желудочно-кишечного тракта необходимо провести в конечном счете, если лихорадка сохраняется без другого объяснения и может быть вызвана такими заболеваниями, как абсцесс поясничной мышцы или болезнь кошачьих царапин. УЗИ, КТ, и МРТ может быть информативными при обследовании брюшной полости и могут обнаружить абсцессы, опухоли и лимфаденопатии.

Визуализационные методы исследования центральной нервной системы, как правило, бесполезна при обследовании детей с лихорадкой неизвестного происхождения. Тем не менее, люмбальная пункция может быть обоснована у детей с персистирующей головной болью, неврологическими признаками, или наличиием вентрикулоперитлнеального шунта.

Другие методы визуализации, в том числе сканирование костей или метод меченных лейкоцитов, могут быть полезны у отдельных детей, когда лихорадка сохраняются без другого объяснения при подозрение на источник, который может быть обнаружен с помощью этих тестов.

Офтальмологический осмотр щелевой лампой оправдан у некоторых пациентов с лихорадкой неизвестного происхождения, для подтверждения увеита (например, при ювенильном идиопатическом артрите) или лейкозноой инфильтрации.

Биопсия (например, из лимфатических узлов или печени) должна применятся при наличии доказательств вовлечения конкретных органов.

Эмпирическая терапия с противовоспалительными препаратами или антибиотиками не должна использоваться в диагностических целях, кроме тех случаев когда под подозрением ювенильный идиопатический артрит; в таких случаях, проба с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) является рекомендуемым лечением первой линии. Ответ на противовоспалительные препараты или антибиотики не помогает отличить инфекционную этиологию от неинфекционной. Кроме того, антибиотики могут быть причиной ложно-отрицательных результатов посева и маскировать проявления или отсрочить диагностику важных инфекций (например, менингеальне и параменингеальные инфекции, эндокардит, остеомиелит).