L'asma ha un'eziologia multifattoriale ed è condizionato dall'interazione tra più geni predisponenti e fattori ambientali.

Sono stati segnalati più di 100 geni predisponenti all'asma. Si pensa che molti coinvolgano l'ampia categoria delle cellule T-helper di tipo 2 (TH2) e possano avere un ruolo nell'infiammazione. Gli esempi comprendono: il gene FCER1B, che codifica per la catena beta del recettore IgE ad alta affinità; i geni che codificano per alcune interleuchine come IL-4, IL-13 e il recettore IL-4; i geni responsabili dell'immunità innata (HLA-DRB1, HLA-DQB1, CD14), e i geni che partecipano all'infiammazione cellulare (p. es., geni che codificano per il fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi [granulocyte-monocyte colony-stimulating factor, GM-CSF] e il fattore di necrosi tumorale-alfa [TNF-α]). Inoltre, il gene ADAM33 può stimolare la proliferazione e il rimodellamento della muscolatura liscia delle vie aeree e dei fibroblasti; è stato il primo locus a rischio di asma trovato con gli studi sul collegamento dell'intero genoma familiare.

Più di recente, il più replicato è il locus del cromosoma 17q21. Questo locus contiene il gene ORMDL3, che è un gene inducibile da allergeni e citochine (IL-4/IL-13) implicato nel rimodellamento delle cellule epiteliali e nel metabolismo sfingolipidico per influenzare l'iperreattività bronchiale.

I fattori ambientali di rischio per l'asma possono comprendere i seguenti:

Esposizione all'allergene

Dieta

Fattori perinatali

Il coinvolgimento di allergeni domestici (p. es., acari della polvere, scarafaggi, animali domestici) o ambientali è chiaramente dimostrato quando la malattia si sviluppa nei bambini più grandi o negli adulti. Le diete povere di vitamine C ed E e di acidi grassi omega-3 sono state associate all'asma; tuttavia, diversi studi a sostegno dell'influenza alimentare sono limitati dalle dimensioni del campione o non hanno tenuto conto delle differenze nei fattori socioeconomici, ambientali e demografici. L'integrazione alimentare con queste sostanze non sembra prevenire l'asma. L'asma è stata anche associata a fattori perinatali, come la giovane età materna, la scarsa nutrizione materna, la prematurità, il basso peso alla nascita e il mancato allattamento al seno.

D'altra parte, l'esposizione a endotossine nei primi anni di vita può indurre tolleranza e può essere protettiva. L'inquinamento atmosferico non è collegato in modo certo allo sviluppo della malattia anche se può scatenare delle riacutizzazioni. Il ruolo dell'esposizione al fumo di sigaretta nell'infanzia è controverso e se alcuni studi riportano un effetto favorente, altri riportano un effetto protettivo.

Fattori genetici e ambientali possono interagire. I neonati possono nascere con una predisposizione verso le risposte immunitarie proallergiche e proinfiammatorie di tipo 2 (T2) (risposte immunitarie correlate alle cellule T-helper 2). La risposta proinfiammatoria di tipo 2 è caratterizzata dalla crescita e dall'attivazione degli eosinofili e dalla produzione di IgE. L'asma con questo tipo di infiammazione è stato spesso indicato come asma eosinofilo. L'esposizione nella prima infanzia alle infezioni batteriche e virali e alle endotossine può indirizzare il sistema immunitario verso una risposta delle cellule T-helper di tipo 1 (TH1) in grado di sopprimere le cellule T-helper di tipo 2 (TH2) e indurre tolleranza. Le risposte di tipo 1 (T1) sono caratterizzate da una proliferazione di cellule T-helper di tipo 1. L'orientamento verso famiglie più piccole con meno figli, ambienti domestici più puliti e l'uso precoce di vaccini e antibiotici può privare i bambini di queste esposizioni che tendono a sopprimere la risposta delle cellule T-helper di tipo 2 (T2) e a indurre tolleranza e questo può in parte spiegare il continuo incremento della prevalenza dell'asma nei paesi ad alto reddito (ipotesi dell'igiene).