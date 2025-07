Trattamento farmacologico dell'asma*

Gli agonisti del recettore beta-2-adrenergico e i beta-agonisti rilassano la muscolatura liscia bronchiale, riducono la degranulazione dei mastociti e la liberazione di istamina, inibiscono la permeazione microvascolare nelle vie respiratorie e aumentano la clearance mucociliare. I farmaci beta-2 agonisti possono essere a breve durata d'azione, a lunga durata d'azione o ultra-lunga (vedi tabella Trattamento dell'asma cronico e Trattamento farmacologico delle esacerbazioni asmatiche).

I beta-2-agonisti a breve durata d'azione (p. es., albuterolo), 2 spruzzi ogni 4 h al bisogno, sono i farmaci di scelta per trattare la crisi d'asma acuta e per prevenire l'asma da sforzo. Essi non devono essere utilizzati da soli nella terapia di mantenimento a lungo termine dell'asma cronica. Sono efficaci nel giro di qualche minuto e la loro azione dura fino a 6 o 8 h a seconda del farmaco. La tachicardia e il tremore sono gli effetti avversi acuti più diffusi dei beta-agonisti per via inalatoria e sono correlati al dosaggio. Ipokaliemia lieve si verifica raramente. L'impiego del levalbuterolo (soluzione contenente l'R-isomero destrogiro dell'albuterolo) teoricamente riduce al minimo gli effetti avversi, ma la sua efficacia a lungo termine e la sua sicurezza non sono dimostrate. I beta-agonisti somministrati per via orale presentano maggiori effetti sistemici e generalmente vanno evitati.

I beta-agonisti a lunga durata d'azione (p. es., salmeterolo) sono attivi fino a 12 h. Sono utilizzati per l'asma moderata e grave, ma non devono mai essere usati in monoterapia. Essi interagiscono sinergicamente con i corticosteroidi per via inalatoria e permettono di ridurne il dosaggio.

I beta-agonisti ad azione ultra-lunga (p. es., indacaterolo) sono attivi fino a 24 h e come i beta-agonisti a lunga durata d'azione sono utilizzati per l'asma da moderata a grave, e non devono mai essere usati in monoterapia. Essi interagiscono sinergicamente con i corticosteroidi per via inalatoria e permettono di ridurne il dosaggio.

La sicurezza dell'uso regolare a lungo termine dei beta-agonisti è stata confermata da molteplici studi randomizzati e controllati e meta-analisi, tra cui un ampio studio di sicurezza internazionale che è stato seguito dalla rimozione di un black box warning (avvertimento inquadrato di nero) della Food and Drug Administration (1). Poiché la sicurezza e l'efficacia dei beta-agonisti a lunga durata d'azione sono state dimostrate solo quando usati in combinazione con un corticosteroide per via inalatoria, tutti i beta-agonisti a lunga e ultra-lunga durata d'azione devono essere utilizzati solo in combinazione con un corticosteroide per via inalatoria per i pazienti la cui condizione non è adeguatamente controllata con altri farmaci antiasmatici (p. es., corticosteroidi per via inalatoria a bassa-media dose) o la cui gravità richiede chiaramente terapie di mantenimento aggiuntive. L'uso quotidiano o la diminuzione degli effetti nel breve periodo dei beta-agonisti o l'uso di ≥ 1 confezione al mese indica un controllo inadeguato e la necessità di iniziare o di intensificare altre terapie.