Doxiciclina

Iniziare precocemente l'antibioticoterapia riduce significativamente la mortalità e impedisce la maggior parte delle complicanze da febbre maculosa delle Montagne Rocciose. Se i pazienti che sono stati in una zona endemica hanno una morsa di zecca ma non presentano sintomi o segni clinici, non necessitano di un'immediata somministrazione di antibiotici.

Qualora si manifestino febbre, cefalea e malessere generalizzato con o senza eruzione cutanea, si dovrà iniziare prontamente la terapia antibiotica.

Il trattamento primario è la doxiciclina per almeno 3 giorni dopo che la febbre è scomparsa, e vi è evidenza di miglioramento clinico. Il corso minimo di trattamento è di 5-7 giorni. La doxiciclina viene somministrata sia agli adulti che ai bambini. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha scoperto che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti. L'uso di antibiotici diversi dalla doxiciclina aumenta il rischio di malattia grave e di morte. Per i pazienti che non tollerano la doxiciclina, la desensibilizzazione è raccomandata.

Il cloramfenicolo è il trattamento di seconda linea e viene somministrato per 7 giorni. Il cloramfenicolo orale non è disponibile negli Stati Uniti e il suo uso può causare sindrome del bambino grigio e effetti ematologici avversi, che richiedono il monitoraggio degli indici ematici.

Per quanto riguarda le pazienti in gravidanza, il CDC advises che la maggior parte delle attuali informazioni basate su prove suggerisce che è improbabile che la doxiciclina abbia effetti teratogeni sostanziali durante la gravidanza, ma non è possibile concludere che non vi sia alcun rischio (1). Così, le donne in gravidanza devono essere informate sui potenziali rischi rispetto ai benefici quando prendono una decisione circa il trattamento antibiotico della febbre maculosa delle Montagne Rocciose.

I pazienti con gravi forme di febbre maculosa delle Montagne Rocciose possono presentare negli stadi avanzati un marcato incremento della permeabilità capillare; quindi, i liquidi EV per mantenere la pressione arteriosa devono essere somministrati con cautela per evitare un peggioramento dell'edema polmonare e cerebrale.