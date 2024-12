Massa pelvica femminile

Tutte le donne in età riproduttiva con una massa pelvica richiedono un test di gravidanza sulle urine o sul sangue, indipendentemente dall'anamnesi mestruale o sessuale. Se un test di gravidanza è positivo, la causa più probabile della massa è un utero gravido aumentato di volume. L'ecografia deve essere eseguita per valutare l'età gestazionale ed escludere qualsiasi altra patologia pelvica.

L'imaging è di solito la prima parte della valutazione, a meno che non si sospetti un'infezione pelvica. Se la paziente ha reperti compatibili con una malattia infiammatoria pelvica, vengono eseguiti un emocromo completo e un test per la gonorrea e la clamidia. L'imaging pelvico viene eseguito se si sospetta un ascesso tubo-ovarico.

Per le masse ginecologiche, l'ecografia transvaginale è in genere lo studio di imaging di prima linea. Se l'ecografia non delinea chiaramente le dimensioni, la posizione e le caratteristiche della massa, la RM è in genere utilizzata per un'ulteriore valutazione. La TC è utile per valutare le metastasi di una neoplasia ginecologica nota o sospetta.

Una patologia uterina (p. es., adenomiosi e leiomiomi) o i leiomiomi della cervice o di altre sedi possono essere diagnosticati con l'ecografia. Tuttavia, se ci sono caratteristiche atipiche e si sospetta un sarcoma uterino, viene eseguita una RM. Il sarcoma uterino può essere sospettato con l'imaging pelvico, ma è tipicamente diagnosticato definitivamente sulla base della sola patologia intraoperatoria o postoperatoria dopo miomectomia o isterectomia.

Per le masse uterine, se la diagnosi è incerta, un'ulteriore valutazione può essere effettuata con una biopsia endometriale, un'isteroscopia e/o una laparoscopia esplorativa o una laparotomia.

Per le masse cervicali, la valutazione può essere effettuata con un test di Papanicolaou (Pap) e una biopsia.

Le masse annessiali possono essere difficili da valutare completamente con la sola diagnostica per immagini. Le cisti ovariche semplici (pareti sottili e lisce; assenza di componenti solide, di formazione di setti o di flusso interno di sangue all'imaging Doppler) sono quasi sempre benigne, indipendentemente dalle dimensioni o dallo stato menopausale della paziente (1, 2). Le caratteristiche radiografiche che suggeriscono un cancro comprendono una cisti con una delle seguenti caratteristiche: > 10 cm; componenti papillari o solide (in particolare quelle con un apporto di sangue); irregolarità; settazioni spesse; escrescenze sulla superficie; ascite; evidenza di metastasi.

L'ecografia di solito può diagnosticare teratomi ed endometriomi maturi con un alto grado di certezza; altre masse annessiali possono essere indeterminate.

Il gruppo International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) ha sviluppato le semplici regole per valutare preoperatoriamente il rischio di cancro nelle donne che hanno tumori ovarici o altri tumori dei tessuti annessiali che possono richiedere un intervento chirurgico. La classificazione si basa sulla presenza o assenza di 10 ecografie ed ha una maggiore sensibilità e specificità rispetto ad altri punteggi di classificazione. Le IOTA Simple Rules (International Ovarian Tumor Analysis) sono state aggiornate per includere uno strumento di calcolo del rischio (SRrisk), che può essere utilizzato su dispositivi mobili (3).

I marker sierici possono essere utilizzati per valutare il carcinoma ovarico, ma la sensibilità e la specificità sono limitate e questi test non sono richiesti di routine. Il marker sierico più comunemente misurato è il CA 125, specialmente nelle donne in postmenopausa. Il marker dell'epididimo umano viene utilizzato per distinguere le masse ovariche benigne da quelle maligne. Se si sospetta un'istopatologia non epiteliale, si possono misurare la beta-gonadotropina corionica umana, la L-lattato deidrogenasi, l'alfa-fetoproteina o l'inibina.

Ecografia di una massa ovarica benigna Immagine By permission of the publisher. From Hricak H, Coakley F, Bergman A. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman, RR Barakat, and WJ Hoskins. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

Le masse annessiali con caratteristiche o esami del sangue che suggeriscono malignità non vengono valutate con la biopsia, perché l'esecuzione di una biopsia può diffondere le cellule maligne. In caso di basso rischio di malignità, viene eseguita un'ecografia seriale. Se il rischio di malignità è elevato, sono necessarie la laparoscopia esplorativa o la laparotomia e l'ovariectomia.