La stadiazione del cancro della cervice è stata sottoposta a un'importante revisione nel 2018. Il precedente sistema di stadiazione dell'International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique, o FIGO) del 2009 ha permesso solo l'esame clinico, la biopsia cervicale e alcuni test aggiuntivi per assegnare lo stadio. Il sistema di stadiazione FIGO 2018 permette, quando disponibile, l'imaging trasversale (p. es., ecografia, TC, RM, tomografia ad emissione di positroni (PET, positron emission tomography), PET-TC, RM-PET) e i risultati chirurgici anatomopatologici per integrare i reperti clinici in tutti gli stadi. I risultati di imaging e patologia sono facoltativi perché potrebbero non essere disponibili nei Paesi a basso e medio reddito, dove il cancro della cervice è più comune (2, 3, 4).

Altri cambiamenti nel sistema di stadiazione del 2018 comprendono i seguenti:

La diffusione orizzontale del tumore non è più considerata parte dello stadio IA1 e IA2.

Lo stadio I è suddiviso in 3 sottogruppi in base alle dimensioni del tumore (IB1 ≤ 2 cm, IB2 da 2 a < 4 cm e IB3 > 4 cm) invece di 2 sottogruppi (stadi IB1 e IB2, che hanno utilizzato solo 4 cm come valore soglia).

Lo stato dei linfonodi è ora parte del sistema di stadiazione. I linfonodi pelvici positivi sono ora allo stadio IIIC1 e i linfonodi paraortici positivi sono allo stadio IIIC2. Le micrometastasi nei linfonodi sono considerate positive; tuttavia, queste cellule tumorali isolate non modificano lo stadio in III, ma devono essere registrate. Se i linfonodi sono classificati come positivi agli studi di imaging, viene aggiunta una "r" allo stadio (p. es., IIIC1r, IIIC2r); se sono classificati come positivi in base ai risultati patologici, viene aggiunta una "p" (IIIC1p, IIIC2p [2, 3, 4]).

Se lo stadio è superiore a IA2, generalmente si esegue una TC o una RM di addome e pelvi per determinare meglio la dimensione del tumore, il coinvolgimento parametrico, la compromissione vaginale e le metastasi linfonodali. La PET con TC (PET/TC) viene spesso utilizzata per verificare la diffusione oltre la cervice. Se PET/TC, RM o TC non sono eseguibili, cistoscopia, sigmoidoscopia, RX torace e urografia EV, quando clinicamente indicate, possono essere usate per la stadiazione.

Tabella Stadiazione FIGO del carcinoma cervicale Tabella

Quando gli esami di imaging suggeriscono che i linfonodi pelvici o para-aortici sono notevolmente ingranditi (> 2 cm), può essere indicata l'esplorazione chirurgica, tipicamente con accesso retroperitoneale. Il suo unico scopo è quello di rimuovere i linfonodi ingrossati in modo che la radioterapia possa essere più mirata e più efficace.