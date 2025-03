Infezioni delle mucose da clamidia e micoplasma

I test di amplificazione degli acidi nucleici su campioni urinari o su tamponi vaginali auto-raccolti sono particolarmente utili nello screening degli individui asintomatici ad alto rischio per lo sviluppo di infezioni a trasmissione sessuale, in considerazione della non necessità dell'esame dei genitali. Gli screening raccomandati variano a seconda del sesso, delle pratiche sessuali e dell'ambiente del paziente. The following are based on the CDC's Sexually Transmitted Infections (STI) Treatment Guidelines, 2021.

Le donne sono sottoposte a screening ogni anno se sono sessualmente attive e hanno < 25 anni di età o se hanno ≥ 25 anni di età, sono sessualmente attive, e hanno uno o più dei seguenti fattori di rischio:

Hanno un'anamnesi positiva di una precedente infezione a trasmissione sessuale

Assumono comportamenti sessuali ad alto rischio (p. es., hanno un nuovo partner sessuale o più partner sessuali, sono lavoratrici del sesso o usano il preservativo in modo non corretto quando non stanno in una relazione mutualmente monogama)

Hanno un partner che ha un'infezione sessualmente trasmessa o che adotta un comportamento ad alto rischio (p. es., un partner sessuale che ha altri partner concomitanti)

Hanno un'anamnesi positiva per incarcerazione

Le donne incinte che hanno < 25 anni o che hanno ≥ 25 anni con uno o più dei fattori di rischio, sono sottoposte a screening durante la loro prima visita prenatale e di nuovo durante il loro 3o trimestre se il rischio rimane alto.

L'American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) raccomanda che tutte le donne in gravidanza siano testate per la clamidia all'inizio della gravidanza, con un test di ripetizione nel 3o trimestre per le donne con fattori di rischio. Esso raccomanda test per la gonorrea nelle donne in gravidanza di ≤ 25 anni e per coloro che vivono in una zona in cui la gonorrea è frequente. (Vedi ACOG: Routine Tests During Pregnancy.)

Gli uomini eterosessuali attivi non sono sottoposti a screening di routine, tranne in ambienti clinici con un'alta prevalenza di infezione da clamidia (p. es., cliniche per adolescenti, cliniche per le infezioni sessualmente trasmissibili, strutture carcerarie).

Gli uomini che hanno rapporti omosessuali vengono sottoposti a screening almeno una volta all'anno se sono stati sessualmente attivi nell'anno precedente (in caso di rapporto attivo (penetrativo) si effettua il controllo delle urine; in caso di un rapporto passivo (ricettivo) si effettua il tampone rettale; mentre si esegue un tampone faringeo in caso di rapporto orale), indipendentemente dall'uso del profilattico (preservativo). Quelli a maggior rischio (p. es., con infezione da HIV, ricevono profilassi pre-esposizione con antiretrovirali, che hanno più partner sessuali, o il cui partner ha più partner) devono essere sottoposti a screening più frequentemente, a intervalli di 3-6 mesi.

Le persone transgender e di genere diverso sono sottoposti a screening se sono sessualmente attive sulla base delle pratiche sessuali e dell'anatomia (p. es., screening annuale per tutte le persone con una cervice che hanno < 25 anni; se ≥ 25 anni, le persone con una cervice devono essere sottoposte a screening ogni anno se ad aumentato rischio; tampone rettale in base ai comportamenti e all'esposizione sessuale segnalati).

(Vedi anche l'US Preventive Services Task Force's summary of recommendations regarding screening for chlamydial infection.)