Sanguinamento vaginale nelle bambine

Si esegue un emocromo completo se il sanguinamento è grave o persistente o se ci sono segni e sintomi compatibili con un'infezione pelvica.

In caso di una secrezione vaginale, un campione può essere raccolto per coltura senza esame con speculum, utilizzando metodi appropriati per le bambine. Il campione viene testato per infezioni batteriche o candidosi vaginali comuni. Se si sospetta un abuso sessuale, il test per l'infezione a trasmissione sessuale viene eseguito con esami del sangue e urine o campioni vaginali (i campioni cervicali devono essere prelevati solo con la bambina in anestesia) (1).

Se ci sono segni di pubertà precoce, viene eseguita una valutazione endocrinologica.

Se si sospetta una massa pelvica, si esegue un imaging. L'ecografia transaddominale è preferibile all'ecografia transvaginale nelle bambine piccole e nelle adolescenti in età prepuberale. Se l'ecografia non delinea chiaramente le dimensioni, la posizione e la consistenza di una massa, può essere necessario un altro test di imaging (tipicamente la RM). Se vi è una massa ovarica e si sospetta una neoplasia non epiteliale, vengono misurati i marker tumorali (p. es., alfa-fetoproteina, lattato deidrogenasi, inibina).