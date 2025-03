Prurito vulvovaginale o secrezione vaginale

Tutti le pazienti con prurito vulvovaginale o perdite vaginali richiedono i seguenti esami ambulatoriali (1):

pH vaginale

Preparato a fresco

Preparazione al'idrossido di potassio (test dell'odore e microscopia)

Gli esami per la gonorrea, l'infezione da clamidia e la tricomoniasi si eseguono abitualmente, a meno che sia evidente una causa (p. es., allergia, corpo estraneo) non infettiva.

Un campione di perdite vaginali viene testato con carta pH; il pH vaginale normale è compreso tra 3,5 e 4,5. Quindi, le secrezioni vengono posizionate su 2 vetrini:

Esame a fresco con soluzione fisiologica (cloruro di sodio allo 0,9%)

Preparato a fresco con idrossido di potassio (KOH) al 10%

Il preparato a fresco con soluzione fisiologica va esaminato al microscopio il più presto possibile, al fine di rilevare i Trichomonas; essi possono divenire immobili e di difficile riconoscimento già pochi minuti dopo la preparazione del vetrino. Il vetrino è anche esaminato per le cellule traccia e i leucociti polimorfonucleati.

Nell'esame a fresco con idrossido di potassio si controlla la presenza di odore di pesce (test dell'odore), che origina dalla produzione di amine nella vaginite tricomonale o nelle vaginiti batteriche. L'idrossido di potassio (KOH) è anche usato per i test per la Candida; il KOH dissolve la maggior parte del materiale cellulare, eccetto le ife del lievito, facilitandone l'identificazione.

Test commerciali per la vaginosi batterica, candidosica e tricomoniasica sono attualmente disponibili e possono essere utilizzati se non è disponibile la carta per il pH, il KOH o la microscopia.

Se i criteri clinici e i risultati dei test ambulatoriali non sono conclusivi, la secrezione può essere testata con test di amplificazione degli acidi nucleici per il Trichomonas o coltura per i funghi o i trichomonas.

Il test di Papanicolaou (Pap test) non è un test affidabile per la diagnosi della vaginite; la segnalazione accidentale di una vaginite su un rapporto citologico cervicale deve essere confermata sulla base dei sintomi e di un'ulteriore valutazione.

L'autodiagnosi della vaginite comune non è raccomandata a causa della sua limitata accuratezza e della natura aspecifica dei sintomi vulvovaginali.

Se si sospetta una cervicite o una malattia infiammatoria pelvica, si esegue un emocromo completo e/o un imaging pelvico con ecografia, TC o RM.