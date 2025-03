Esami di imaging genitourinari

I traccianti corticali che si legano alle cellule del tubulo prossimale (p. es., l'acido dimercaptosuccinico con tecnezio-99m [DMSA 99mTc]) sono utilizzati per ottenere immagini del parenchima renale. I traccianti escretori che vengono filtrati e rapidamente escreti con le urine (p. es., lo iodio-125 iotalmato, l'acido penta acetico dietilentriammina 99mTc [DTPA], la 99mTc mercaptoacetiltriglicina-3 [MAG3]) sono utilizzati per valutare la velocità di filtrazione glomerulare e nel complesso la perfusione renale. La scintigrafia con radionuclidi può essere utilizzata per valutare la funzione renale. Ha anche il vantaggio di non richiedere contrasto EV e può essere utilizzata in sicurezza in pazienti a rischio di nefropatia da mezzo di contrasto. La scintigrafia fornisce inoltre maggiori informazioni rispetto all'urografia EV o a sezioni trasversali nei seguenti casi:

Emboli renali segmentali

Cicatrici del parenchima renale causate da reflusso vescico-ureterale

Dati funzionali nella stenosi dell'arteria renale

Funzione renale nei donatori viventi prima del trapianto

Il 99mTc pertecnetato può essere utilizzato per visualizzare il flusso ematico del testicolo e per distinguere la torsione dall'epididimite nei pazienti con dolore testicolare acuto, anche se l'ecodoppler viene utilizzato più di frequente perché più rapido. Non è necessaria alcuna preparazione per la scintigrafia, ma ci si deve accertare che il paziente non riferisca allergie note al tracciante.

Agenti nucleari tomografici a emissione di positroni di nuova disponibilità possono rilevare il cancro alla prostata metastatico. Le scansioni di routine con PET con FDG non sono molto utili per la maggior parte dei casi di cancro alla prostata, ma possono essere utili per altri tumori genitourinari come il cancro al rene o al testicolo. Le nuove tecniche di imaging PET comprendono il targeting dell'antigene di membrana specifico della prostata sulla superficie delle cellule tumorali della prostata. Queste scansioni PET PSMA possono spesso rilevare lesioni metastatiche a livelli di PSA molto bassi, compresi quelli che si ripresentano localmente dopo l'intervento chirurgico, così come quelli nei linfonodi, nell'osso e in altri siti metastatici.