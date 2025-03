Imaging vascolare

La trombosi della vena renale deve essere considerata in pazienti con infarto renale o che presentino un'alterazione inspiegabile della funzione renale, in particolare in pazienti con la sindrome nefrotica o con altri fattori di rischio.

Il metodo diagnostico tradizionale è la venografia della vena cava inferiore; questo test è diagnostico, ma può mobilizzare i coaguli. A causa dei rischi della venografia convenzionale, sono sempre più utilizzati la venografia in risonanza magnetica e l'angiografia TC.

L'angio-TC fornisce buoni dettagli con un'alta sensibilità e specificità ed è più rapida, ma richiede la somministrazione di un mezzo di contrasto potenzialmente nefrotossico e deve essere evitata se la velocità di filtrazione glomerulare < 30 mL/min. La venografia in risonanza magnetica con gadolinio induce anche un rischio di fibrosi sistemica nefrogenica in pazienti con ridotta velocità di filtrazione glomerulare, ma può essere eseguita con mezzi di contrasto al gadolinio di gruppo II se necessario dal punto di vista medico per ridurre al minimo il rischio potenziale di fibrosi polmonare. L'ecodoppler a volte rileva una trombosi della vena renale, ma presenta un'alta percentuale di falsi negativi e falsi positivi. Intaccature dell'uretere causate da vene collaterali dilatate sono un reperto caratteristico in alcuni casi cronici.

Elettroliti sierici e urinari sono effettuati per confermare il deterioramento della funzione renale. Un' ematuria microscopica o macroscopica è spesso presente, e la lattato deidrogenasi (LDH) sierica può essere marcatamente elevata nella trombosi acuta della vena renale. La proteinuria può essere nel range nefrosico.

Se nessuna causa è evidente, si devono eseguire gli esami per eventuali difetti della coagulazione (vedi Disturbi trombotici). La biopsia renale non è specifica, ma può evidenziare una coesistente patologia renale.