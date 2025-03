Equipe di terapia critica e unità di supporto di terapia intensiva

Rianimazione cardiopolmonare

Uterotonici

Di solito, trasfusione di globuli rossi e crioprecipitati

L'embolia di liquido amniotico è un'emergenza vitale che richiede una gestione urgente da parte di un team clinico con esperienza ostetrica e di terapia intensiva e accesso a attrezzature di terapia intensiva. La Society for Maternal-Fetal Medicine ha fornito una lista di controllo concisa per la gestione immediata dell'embolia di liquido amniotico per aiutare gli operatori ostetrici a rispondere rapidamente ed efficacemente (1).

L'arresto respiratorio è trattato con l'intubazione endotracheale e il mantenimento della permeabilità delle vie aeree e del flusso di ossigeno. La frequenza cardiaca viene monitorata e la rianimazione cardiopolmonare è spesso necessaria. Per migliorare il ritorno venoso dalla vena cava, la paziente viene posizionata in inclinazione laterale o l'utero può essere spostato manualmente. Il sovraccarico di liquidi deve essere evitato, e possono essere necessari vasopressori. Se l'arresto cardiaco materno non si risolve con altri interventi di rianimazione, si raccomanda il parto operativo (detto cesareo perimortem o isterotomia rianimatoria) a 4 minuti con parto del feto entro 5 minuti. Il parto determina l'autotrasfusione del sangue nelle vene miometriali e l'utero evacuato non limita più il ritorno venoso. Il parto può essere critico per la sopravvivenza di una paziente incinta e di un feto di età gestazionale vitale.

L'ossitocina e altri uterotonici sono somministrati in via profilattica, perché possono verificarsi atonia ed emorragia uterine. Vengono somministrate trasfusioni di globuli rossi (se necessario per sostituire le perdite di sangue) e crioprecipitato (se necessario per invertire la coagulopatia); il crioprecipitato è preferito al plasma fresco congelato perché determina un minor sovraccarico di volume. Il fattore ricombinante VIIa non deve essere usato di routine, ma può essere somministrato a donne che continuano a sanguinare pesantemente nonostante l'uso di altri fattori della coagulazione. L'acido tranexamico può anche essere somministrato per l'emorragia (1 g EV in 10 minuti).