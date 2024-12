Cancro durante la gravidanza

La gravidanza non sembra peggiorare la prognosi del tumore della cervice.

Se i risultati del test di Papanicolaou (Pap test) sono anomali nella donna in gravidanza, i medici esaminano la cervice con una lente di ingrandimento binoculare (colposcopia). La colposcopia non danneggia il feto né influenza la gravidanza. I medici di norma consultano un esperto quando eseguono una colposcopia, per aiutarli a stabilire se debbano prelevare un campione di eventuale tessuto anomalo da esaminare al microscopio (biopsia). La biopsia cervicale non viene eseguita normalmente nelle donne in gravidanza, dato il rischio di sanguinamento e travaglio pretermine.

Se il carcinoma della cervice è in una fase iniziale, di solito il trattamento viene rimandato a dopo il parto;

in caso di tumore della cervice più avanzato diagnosticato all’inizio della gravidanza, si procede immediatamente al trattamento necessario.

Se la diagnosi viene effettuata in una fase avanzata della gravidanza, i medici spiegano il rischio di rinviare il trattamento in modo tale che la donna possa decidere se rimandarlo fino a quando il feto è abbastanza maturo per nascere. Se il tumore è in uno stadio avanzato, si procede al parto cesareo seguito da isterectomia.