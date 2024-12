Patologie che richiedono l’intervento chirurgico durante la gravidanza

Se si sviluppa un’appendicite nel corso della gravidanza, l’intervento per togliere l’appendice (appendicectomia) viene eseguito immediatamente, dato che la perforazione dell’appendice può essere letale. Un’appendicectomia difficilmente provoca danni al feto o determina un aborto. Tuttavia, tale situazione può essere difficile da riconoscere nel corso della gravidanza. Il dolore crampiforme dell’appendicite simula le contrazioni uterine, frequenti in gravidanza. Inoltre, l’appendice è spinta più in alto nell’addome con il progredire della gravidanza, cosicché la localizzazione del dolore dovuto all’appendicite può non corrispondere a quella prevista.

Le donne che avvertono qualsiasi sintomo che potrebbe indicare un’appendicite, dovrebbero riferirlo al proprio medico. Fra i sintomi: dolore addominale superiore alle sei ore, specie se accompagnato da nausea e vomito.