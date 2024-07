COVID-19 in gravidanza

American College of Obstetricians and Gynecologists: Coronavirus (COVID-19), Pregnancy, and Breastfeeding: A Message for Patients: questo sito Web discute i possibili effetti del COVID-19 per le donne in gravidanza e per il feto, se le gestanti debbano ricevere il vaccino anti-COVID-19, come evitare di contrarre il virus, cosa fare se una gestante pensa di avere o ha il COVID-19 e come il COVID-19 influenza i piani per il travaglio e il parto. Viene discusso anche l’allattamento al seno e COVID-19.