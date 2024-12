Respiro sibilante nei neonati e nei bambini piccoli

Per gli attacchi acuti, broncodilatatori e talvolta corticosteroidi

Per il respiro sibilante grave, uso quotidiano di broncodilatatori e farmaci antinfiammatori per l’asma

Ai neonati o bambini piccoli che hanno attacchi di respiro sibilante viene somministrato un broncodilatatore per inalazione (ad esempio albuterolo) e, se il respiro sibilante è grave, corticosteroidi (ad esempio prednisone) per bocca o per vena.

I bambini che non hanno probabilità di sviluppare asma persistente, come quelli che non hanno segni di allergie o anamnesi familiare di allergie o asma e i cui episodi di respiro sibilante sono relativamente lievi e poco frequenti, di solito richiedono broncodilatatori solo per via inalatoria utilizzati secondo necessità per controllare i sintomi.

Nella maggior parte dei bambini piccoli con episodi di respiro sibilante frequenti e/o gravi si interviene con l’uso al bisogno di broncodilatatori e farmaci antinfiammatori utilizzati per l’asma (vedere trattamento dell’asma cronica). Anche se l’uso quotidiano di modulatori dei leucotrieni (come montelukast o zafirlukast) o di un corticosteroide per inalazione (come il beclometasone) a basso dosaggio diminuisce la gravità e la frequenza degli episodi di respiro sibilante, questi farmaci non cambiano il normale decorso del disturbo.