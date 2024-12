Per il sanguinamento, scintigrafia di Meckel, endoscopia con video-capsula ed enteroscopia

Per il dolore, tomografia computerizzata (TC)

Spesso è difficile per i medici diagnosticare il diverticolo di Meckel.

Se ritiene che il sanguinamento dal retto sia causato da un diverticolo di Meckel, il medico esegue un esame di diagnostica per immagini chiamato scintigrafia di Meckel. In questo studio una piccola quantità di sostanza radioattiva innocua viene somministrata per via endovenosa. Tale sostanza è raccolta dalle cellule nel diverticolo e diventa visibile a una telecamera sensibile alle radiazioni. L’endoscopia con video capsula (nella quale il bambino ingerisce una piccola telecamera in grado di individuare le fonti di sanguinamento nell’intestino tenue) e l’enteroscopia (nella quale una piccola sonda a fibre ottiche flessibile viene inserita delicatamente nell’intestino tenue) sono altri esami che possono aiutare i medici a identificare un diverticolo come fonte del sanguinamento.

I bambini con dolore addominale spesso vengono sottoposti a una TC, che può contribuire a diagnosticare un diverticolo e altre cause di dolore. Possono essere eseguite anche radiografie dell’addome.