Esami di diagnostica per immagini del fegato

Il medico può sospettare un tumore epatico metastatico nei soggetti che perdono peso e presentano fegato ingrossato, oppure in coloro che sono affetti da un tumore che tende a diffondersi al fegato. Tuttavia, molti medici hanno difficoltà a diagnosticare il tumore se non quando è già in fase avanzata.

Se il medico sospetta un tumore epatico, si effettuano test epatici, semplici esami del sangue per valutare il grado di funzionalità del fegato e i risultati possono essere anomali, come accade in molte altre patologie. Quindi, questi riscontri non possono confermare la diagnosi. Di solito, è utile l’ecografia, ma la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI) del fegato sono generalmente più accurate nel rilevare il tumore. Prima di effettuare la TC o l’RMI, di solito si inietta un mezzo di contrasto in vena che facilita la visualizzazione di anomalie eventualmente presenti (vedere Esami di diagnostica per immagini del fegato e della cistifellea). Tuttavia, gli esami di diagnostica per immagini non sempre riescono a rilevare tumori di piccole dimensioni o a distinguere il tumore dalla cirrosi o da altre anomalie.

Esame di laboratorio Test della funzionalità epatica

Tumore epatico metastatico Immagine Foto offerta cortesemente dal Dott. Patrick O’Kane, MD.

Se dopo aver eseguito gli esami di diagnostica per immagini la diagnosi è ancora incerta o se sono necessarie maggiori informazioni per decidere il trattamento da prescrivere, si può ricorrere a una biopsia epatica (la rimozione di un campione di tessuto da esaminare al microscopio) per confermare la diagnosi. Per aumentare le probabilità di prelevare tessuto canceroso, il medico esegue un’agobiopsia sotto guida ecografica o con l’ausilio della TC. In alternativa, per identificare e prelevare il tessuto canceroso, dopo aver effettuato una piccola incisione il medico può inserire nell’addome una sonda flessibile a fibre ottiche (laparoscopio).