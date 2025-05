I morsi di animale possono infettarsi

La sede di un morso infetto è dolente, gonfia e arrossata

Raramente, il morso di alcuni animali può trasmettere la rabbia

La rabbia è una malattia causata da un virus letale che può venire trasmessa all’uomo tramite il morso di un animale. L’animale deve essere stato infettato dal virus per poter trasmettere la rabbia, tuttavia, non tutti gli animali possono venire infettati.

Negli Stati Uniti, gli animali domestici vengono solitamente sono vaccinati contro il virus, quindi la rabbia è rara tra questi animali. Vi sono maggiori probabilità che il virus della rabbia infetti alcuni animali selvatici, come i pipistrelli, i procioni, le moffette o le volpi. Normalmente, in caso di morsi di conigli, scoiattoli, criceti, ratti e topi non ci si deve preoccupare per la rabbia.

Se si viene morsi da un animale, si deve chiamare il proprio medico o recarsi immediatamente in ospedale. Il medico deciderà se sono necessarie iniezioni antirabbiche.