Collirio e lacrime artificiali

Il trattamento della congiuntivite allergica prevede anche l’uso di collirio antistaminico. Con le lacrime artificiali refrigerate, impacchi freddi ed evitando gli allergeni noti si può contribuire a ridurre i sintomi.

La gocce con antistaminico, come chetotifene, possono essere sufficienti per i casi lievi. Questo farmaco può essere acquistato senza prescrizione. Se il chetotifene è insufficiente, possono essere utili colliri antistaminici con obbligo di prescrizione (come olopatadina o cetirizina) o stabilizzatori dei mastociti (come nedocromil). Un’opzione alternativa per i sintomi cronici è la ciclosporina per uso topico.

I colliri antinfiammatori non steroidei, come ketorolac, aiutano ad alleviare i sintomi. I colliri a base di corticosteroidi hanno effetti antinfiammatori più potenti. Tuttavia non vanno utilizzati per più di qualche settimana senza l’attento monitoraggio da parte di un oftalmologo (medico specializzato nella valutazione e trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) perché potrebbero causare un aumento della pressione intraoculare (glaucoma), cataratta e un maggior rischio di infezioni oculari.

Gli antistaminici orali, come fexofenadina, cetirizina o idrossizina, possono essere molto utili, specialmente se altre zone del corpo (ad esempio orecchie, naso, gola) sono colpite da allergie.