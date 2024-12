Cheratite amebica (infezione oculare)

I medici prelevano un campione di tessuto dalla cornea per l’esame e la coltura.

Se le lesioni sono superficiali, gli oculisti rimuovono le cellule infette e danneggiate e trattano l’infezione con colliri contenenti biguanide-clorexidina o poliesametilene biguanide in aggiunta a colliri a base di propamidina o esamidina.

Per aiutare a prevenire questa infezione, le lenti a contatto devono essere conservate in una soluzione sterile e non si devono indossare quando si nuota, nelle vasche idromassaggio o mentre si fa la doccia.