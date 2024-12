Trapianto di altri tessuti

Gli innesti cutanei sono considerati una forma di trapianto. Si possono eseguire innesti cutanei nei soggetti con vaste aree cutanee compromesse, ad esempio, a causa di ustioni estese. L’innesto cutaneo è più efficace quando la pelle sana di un soggetto viene asportata da un’area del suo corpo e trapiantata in un’altra sede. Qualora tale trapianto non sia possibile, si utilizza la pelle di un donatore deceduto o perfino di animali (ad esempio maiali), oppure la pelle sintetica, come misura temporanea. Tali trapianti durano solo per breve tempo, ma possono fornire una protezione temporanea finché non si sviluppa un tessuto cutaneo normale che li sostituisca.

Si può aumentare la quantità di pelle disponibile per l’innesto, ponendo piccoli frammenti cutanei in coltura o effettuando molti piccoli tagli nella pelle innestata, in modo tale che possa distendersi per coprire un’area più vasta.