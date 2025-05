Trapianto di cellule delle isole pancreatiche

Le cellule delle isole pancreatiche possono essere asportate dal pancreas di un donatore deceduto. Queste cellule vengono quindi trapiantate iniettandole in una vena che confluisce al fegato. Le cellule delle isole pancreatiche si depositano nei vasi di piccolo calibro del fegato, dove possono vivere e produrre insulina. Talvolta vengono eseguite due o tre infusioni, che richiedono due o tre donatori deceduti. Per ridurre il rischio di rigetto è necessario l’uso di farmaci per inibire il sistema immunitario (immunosoppressori), compresi i corticosteroidi.

In alcune persone, l’asportazione del pancreas è necessaria a causa di malattie come la pancreatite cronica. Tali individui diventano quindi diabetici, anche se non lo erano in precedenza. Dopo l’asportazione del pancreas, talvolta i medici raccolgono le cellule insulari del pancreas del paziente. Queste cellule possono quindi essere reimpiantate nello stesso paziente (trapianto autologo) e dato che sono proprie del paziente non sono necessari immunosoppressori.