Diazepam (un sedativo) o un altro farmaco per rilassare i muscoli

Immunoglobuline

A volte corticosteroidi

Talvolta, rituximab o plasmaferesi

Il trattamento della sindrome della persona rigida mira ad alleviare i sintomi. Il sedativo diazepam allevia in modo affidabile la rigidità muscolare. Se il diazepam non è efficace, si possono provare altri farmaci, come il baclofene (un miorilassante). Tuttavia, le evidenze a conferma del loro uso sono limitate.

Le immunoglobuline (una soluzione che contiene molti anticorpi diversi raccolti da un gruppo di donatori), somministrate in vena (per via endovenosa), possono aiutare ad alleviare i sintomi per un periodo massimo di un anno.

I corticosteroidi possono essere d’aiuto, ma non vengono usati spesso, perché di solito devono essere assunti per lungo tempo e, se assunti a lungo termine, presentano molti effetti collaterali.

Se le immunoglobuline non sono efficaci, talvolta si tenta una terapia con rituximab (un farmaco che modifica l’attività del sistema immunitario) o la plasmaferesi, che comporta la filtrazione delle sostanze tossiche (compresi gli anticorpi anomali) dal sangue.