Sindrome di Isaacs

I muscoli, in particolare quelli delle braccia e delle gambe, sono colpiti da spasmi e contrazioni continue e si muovono come un sacchetto di vermi. Questo sintomo è chiamato miochimia. Spasmi e crampi possono colpire in modo intermittente le mani e i piedi. I muscoli spesso diventano sempre più rigidi e impiegano molto tempo a rilassarsi dopo che sono stati contratti. La sudorazione può aumentare.