Atrofie muscolari spinali (spinal muscular atrophies, SMA)

Fisioterapia e terapia occupazionale

Tutori e dispositivi di assistenza

Farmaci che possono migliorare la funzione muscolare e ritardare a disabilità e il decesso

Non esiste una cura per l’atrofia muscolare spinale.

La fisioterapia e i corsetti possono essere d’aiuto. La fisioterapia e la terapia occupazionale possono fornire dispositivi adatti per consentire ai bambini di mangiare, scrivere o usare il computer da soli.

Il nusinersen può migliorare leggermente il movimento muscolare e può ritardare l’invalidità e il decesso. Il nusinersen viene iniettato nello spazio intorno al midollo spinale. Prima di iniettare il farmaco, spesso i medici anestetizzano il sito di iniezione con una piccola quantità di anestetico locale. Quindi inseriscono un ago fra due vertebre nella parte inferiore della colonna vertebrale, analogamente alla puntura lombare (rachicentesi). Nusinersen inizialmente viene somministrato in 4 dosi per un periodo di 2 mesi. Quindi viene somministrato a intervalli regolari ogni 4 mesi.

Onasemnogene abeparvovec-xioi viene utilizzato per trattare alcuni bambini di età inferiore a 2 anni. Ne viene somministrata solo una dose in vena (per via endovenosa) nel corso di un’ora. Sembra aiutare i bambini a raggiungere delle tappe evolutive fondamentali, come sedersi senza supporto, mangiare, rotolarsi e camminare in modo indipendente.

Risdiplam viene utilizzato per trattare gli adulti e i bambini di età pari o superiore a 2 anni. Viene somministrato in forma liquida o attraverso un sondino una volta al giorno. Può ritardare il decesso e ridurre la necessità di ventilazione meccanica, aiutando la respirazione.